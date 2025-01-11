Карпати та Рух об'єднаються чи ні — що відомо

"Карпати" проти "Руха". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Історія з можливим об'єднанням львівських клубів "Карпати" та "Рух", яка розпочалась в грудні минулого року, продовжується. І обростає новими подробицями.

"Об'єднання зусиль" — абсолютно не означає об'єднання чи злиття клубів, повідомляє "Трибуна".

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За даними їхніх джерел, фактичні домовленості прямо на зараз не містять об'єднання. Хоча, дещо клуби вже погодили.

Почесний президент "Руха" Григорій Козловський. Фото: Кравс Євгеній / УНІАН

Що відомо про об'єднання "Карпат" і "Руха"

"Трибуна" пише, що станом на зараз фактичні домовленості досягнуті щодо трансферів кількох футболістів з "Руха" до "Карпат" у зимове вікно та влітку.

Також домовлено про подальшу співпрацю, коли "Карпати" зможуть підписувати гравців "Руха" на пріоритетних умовах. Григорій Козловський може отримати посаду в "Карпатах".

"Домовленості жодним чином не повʼязані з проблемами Козловського з тютюновою фабрикою, які фігурують в медіа тощо. Ніхто його з футболу не вичавив. Наскільки нам відомо, фінансових проблем у нього немає", — зазначають у ЗМІ.

Очікується, що "Рух" не зникне і буде й надалі грати в УПЛ. Академія команди продовжить працювати, як і раніше.

Гравці з академії стануть кістяком основної команди.

"Карпати" планують подальший розвиток і ставлять мету боротись в ідеалі за вихід до Ліги чемпіонів.

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