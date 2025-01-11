Карпати та Рух об'єднаються чи ні — що відомо

Карпати та Рух більше не об'єднуються — що відомо
Історія з можливим об'єднанням львівських клубів "Карпати" та "Рух", яка розпочалась в грудні минулого року, продовжується. І обростає новими подробицями.
"Об'єднання зусиль" — абсолютно не означає об'єднання чи злиття клубів, повідомляє "Трибуна".
За даними їхніх джерел, фактичні домовленості прямо на зараз не містять об'єднання. Хоча, дещо клуби вже погодили.
Що відомо про об'єднання "Карпат" і "Руха"
"Трибуна" пише, що станом на зараз фактичні домовленості досягнуті щодо трансферів кількох футболістів з "Руха" до "Карпат" у зимове вікно та влітку.
Також домовлено про подальшу співпрацю, коли "Карпати" зможуть підписувати гравців "Руха" на пріоритетних умовах. Григорій Козловський може отримати посаду в "Карпатах".
"Домовленості жодним чином не повʼязані з проблемами Козловського з тютюновою фабрикою, які фігурують в медіа тощо. Ніхто його з футболу не вичавив. Наскільки нам відомо, фінансових проблем у нього немає", — зазначають у ЗМІ.
Очікується, що "Рух" не зникне і буде й надалі грати в УПЛ. Академія команди продовжить працювати, як і раніше.
Гравці з академії стануть кістяком основної команди.
"Карпати" планують подальший розвиток і ставлять мету боротись в ідеалі за вихід до Ліги чемпіонів.
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