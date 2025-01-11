Карпаты и Рух объединятся или нет — что известно

Карпаты и Рух больше не объединяются — что известно
История с возможным объединением львовских клубов "Карпаты" и "Рух", которая началась в декабре прошлого года, продолжается. И обрастает новыми подробностями.
"Объединение усилий" — абсолютно не означает объединение или слияние клубов, сообщает "Трибуна".
По данным их источников, фактические договоренности прямо на сейчас не содержат объединения. Хотя, кое-что клубы уже согласовали.
Что известно об объединении "Карпат" и "Руха"
"Трибуна" пишет, что по состоянию на сейчас фактические договоренности достигнуты по трансферам нескольких футболистов из "Руха" в "Карпаты" в зимнее окно и летом.
Также договорено о дальнейшем сотрудничестве, когда "Карпаты" смогут подписывать игроков "Руха" на приоритетных условиях. Григорий Козловский может получить должность в "Карпатах".
"Договоренности никоим образом не связаны с проблемами Козловского с табачной фабрикой, которые фигурируют в медиа и тому подобное. Никто его из футбола не выжал. Насколько нам известно, финансовых проблем у него нет", — отмечают в СМИ.
Ожидается, что "Рух" не исчезнет и будет и в дальнейшем играть в УПЛ. Академия команды продолжит работать, как и раньше.
Игроки из академии станут костяком основной команды.
"Карпаты" планируют дальнейшее развитие и ставят цель бороться в идеале за выход в Лигу чемпионов.
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