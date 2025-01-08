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Об'єднанню Руху та Карпат заважає несподівана проблема

8 січня 2025 20:13
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравці Руху не хочуть грати за Карпати — що відомо
Гравці ФК "Рух". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Однією із головних новин в українському футболі напередодні Нового року стало об'єднання двох львівських клубів. Зараз ця тема продовжує "обростати" подробицями.

Гравці "Руху", в яких зацікавлений головний тренер "Карпат", не мають бажання грати за "Левів", повідомляє телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0"

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Наставник "Карпат" Владислав Лупашко, за даними джерела, оформив список гравців, яких хоче бачити у своїй команді. Але люди зі списку не хочуть переходити до "Карпат".

Рух та Карпати
Інсайд про "Рух та "Карпати". Фото: скриншот

Що відомо

У ЗМІ повідомляють, що за деякими з футболістів, які мали б перейти до "Карпат", стежать європейські клуби.

Зокрема, мова йде про команди з Іспанії та Бельгії. Крім того, ситуацію щодо них моніторять кілька неназваних команд з УПЛ. 

Про об'єднання "Руху" та "Карпат" стало відомо наприкінці грудня минулого року. З того часу з'являються лише інсайди щодо майбутнього об'єднання, більше офіційної інформації поки що не прозвучало. 

Нагадаємо, "Олександрія" може посилитись колишнім гравцем збірної Франції. 

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спорт Карпати футбол УПЛ Рух Львів

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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