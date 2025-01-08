Гравці Руху не хочуть грати за Карпати — що відомо

Гравці ФК "Рух". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Однією із головних новин в українському футболі напередодні Нового року стало об'єднання двох львівських клубів. Зараз ця тема продовжує "обростати" подробицями.

Гравці "Руху", в яких зацікавлений головний тренер "Карпат", не мають бажання грати за "Левів", повідомляє телеграм-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Наставник "Карпат" Владислав Лупашко, за даними джерела, оформив список гравців, яких хоче бачити у своїй команді. Але люди зі списку не хочуть переходити до "Карпат".

Інсайд про "Рух та "Карпати". Фото: скриншот

Що відомо

У ЗМІ повідомляють, що за деякими з футболістів, які мали б перейти до "Карпат", стежать європейські клуби.

Зокрема, мова йде про команди з Іспанії та Бельгії. Крім того, ситуацію щодо них моніторять кілька неназваних команд з УПЛ.

Про об'єднання "Руху" та "Карпат" стало відомо наприкінці грудня минулого року. З того часу з'являються лише інсайди щодо майбутнього об'єднання, більше офіційної інформації поки що не прозвучало.

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