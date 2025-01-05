Сабо пояснив причину об'єднання Карпат та Руха

Екснаставник "Динамо" Йожеф Сабо. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо причин впливу двох відомих футбольних клубів УПЛ. Львівські "Карпати" та "Рух" представлятимуть силу, яка здатна втрутитися у боротьбу "Динамо" та "Шахтаря" за чемпіонський титул.

Сабо назвав причину, яка могла вплинути на нову силу в українському футболі Sport.ua.

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В останній день 2024 року стало відомо про те, що два львівські клуби об'єдналися в один проєкт. "Рух" і "Карпати" оголосили про злиття. Провідні футболісти клубів виступатимуть під прапором "левів", а "жовто-чорні" займуться підготовкою молодих гравців.

Власник "Руха" Григорій Козловський. Фото: УНІАН

Що Сабо розповів про об'єднання клубів

Колишній наставник збірної України поділився думкою про причину події, яка викликала широкий резонанс у Прем'єр-лізі. Експерт припустив, що причиною такого рішення стало фінансове питання.

На думку Сабо, тепер два амбітних клуби складуть реальну силу в українському футболі. Експерт упевнений, що у власника "Руху" Григорія Козловського є гроші на утримання футбольної академії, яка може принести йому солідний дохід.

"Він побудував цілий спортивний комплекс, утримує академію і команду. Гроші заробляються, бо фірма працює. Утім, зараз гадати. Подивимося, як це буде", — розповів Сабо.

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