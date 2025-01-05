Сабо пояснив причину об'єднання Карпат та Руха

Сабо назвав несподівану причину злиття Руха та Карпат
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо причин впливу двох відомих футбольних клубів УПЛ. Львівські "Карпати" та "Рух" представлятимуть силу, яка здатна втрутитися у боротьбу "Динамо" та "Шахтаря" за чемпіонський титул.
Сабо назвав причину, яка могла вплинути на нову силу в українському футболі Sport.ua.
В останній день 2024 року стало відомо про те, що два львівські клуби об'єдналися в один проєкт. "Рух" і "Карпати" оголосили про злиття. Провідні футболісти клубів виступатимуть під прапором "левів", а "жовто-чорні" займуться підготовкою молодих гравців.
Що Сабо розповів про об'єднання клубів
Колишній наставник збірної України поділився думкою про причину події, яка викликала широкий резонанс у Прем'єр-лізі. Експерт припустив, що причиною такого рішення стало фінансове питання.
На думку Сабо, тепер два амбітних клуби складуть реальну силу в українському футболі. Експерт упевнений, що у власника "Руху" Григорія Козловського є гроші на утримання футбольної академії, яка може принести йому солідний дохід.
"Він побудував цілий спортивний комплекс, утримує академію і команду. Гроші заробляються, бо фірма працює. Утім, зараз гадати. Подивимося, як це буде", — розповів Сабо.
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