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Сабо назвав несподівану причину злиття Руха та Карпат

5 січня 2025 18:30
Станіслав Костюк - Редактор
Сабо пояснив причину об'єднання Карпат та Руха
Екснаставник "Динамо" Йожеф Сабо. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився думкою щодо причин впливу двох відомих футбольних клубів УПЛ. Львівські "Карпати" та "Рух" представлятимуть силу, яка здатна втрутитися у боротьбу "Динамо" та "Шахтаря" за чемпіонський титул.

Сабо назвав причину, яка могла вплинути на нову силу в українському футболі Sport.ua.

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В останній день 2024 року стало відомо про те, що два львівські клуби об'єдналися в один проєкт. "Рух" і "Карпати" оголосили про злиття. Провідні футболісти клубів виступатимуть під прапором "левів", а "жовто-чорні" займуться підготовкою молодих гравців.

Григорій Козловський
Власник "Руха" Григорій Козловський. Фото: УНІАН

Що Сабо розповів про об'єднання клубів 

Колишній наставник збірної України поділився думкою про причину події, яка викликала широкий резонанс у Прем'єр-лізі. Експерт припустив, що причиною такого рішення стало фінансове питання.

На думку Сабо, тепер два амбітних клуби складуть реальну силу в українському футболі. Експерт упевнений, що у власника "Руху" Григорія Козловського є гроші на утримання футбольної академії, яка може принести йому солідний дохід.

"Він побудував цілий спортивний комплекс, утримує академію і команду. Гроші заробляються, бо фірма працює. Утім, зараз гадати. Подивимося, як це буде", — розповів Сабо.

Нагадаємо, у збірній України може з'явитися новий головний тренер — уже відомі основні кандидати

Тренерський штаб київського "Динамо" більше не потребує послуг одного з досвідчених футболістів команди. 

Молодий український воротар незабаром може стати основним гравцем іспанської "Жирони".

Захисник збірної України Ілля Забарний ввійшов в історію "Борнмута" та чемпіонату Англії з футболу.

спорт футбол УПЛ Рух Львів Карпати Львів Йожеф Сабо

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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