Сабо объяснил причину объединения Карпат и Руха

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о причинах влияния двух известных футбольных клубов УПЛ. Львовские "Карпаты" и "Рух" будут представлять силу, которая способна вмешаться в борьбу "Динамо" и "Шахтера" за чемпионский титул.

Сабо назвал причину, которая могла повлиять на возникновение новой силы в украинском футболе Sport.ua.

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В последний день 2024 года стало известно о том, что два львовских клуба объединились в один проект. "Рух" и "Карпаты" объявили о слиянии. Ведущие футболисты клубов будут выступать под флагом "львов", а "желто-черные" займутся подготовкой молодых игроков.

Владелец "Руха" Григорий Козловский. Фото: УНИАН

Что Сабо рассказал об объединении клубов

Бывший наставник сборной Украины поделился мнением о причине события, которое вызвало широкий резонанс в Премьер-лиге. Эксперт предположил, что причиной такого решения стал финансовый вопрос.

По мнению Сабо, теперь два амбициозных клуба составят реальную силу в украинском футболе. Эксперт уверен, что у владельца "Руха" Григория Козловского есть деньги на содержание футбольной академии, которая может принести ему солидный доход.

"Он построил целый спортивный комплекс, содержит академию и команду. Деньги зарабатываются, потому что фирма работает. Впрочем, сейчас гадать. Посмотрим, как это будет", — рассказал Сабо.

Напомним, в сборной Украины может появиться новый главный тренер — уже известны основные кандидаты.

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