Сабо объяснил причину объединения Карпат и Руха

Сабо назвал неожиданную причину слияния Руха и Карпат
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о причинах влияния двух известных футбольных клубов УПЛ. Львовские "Карпаты" и "Рух" будут представлять силу, которая способна вмешаться в борьбу "Динамо" и "Шахтера" за чемпионский титул.
Сабо назвал причину, которая могла повлиять на возникновение новой силы в украинском футболе Sport.ua.
В последний день 2024 года стало известно о том, что два львовских клуба объединились в один проект. "Рух" и "Карпаты" объявили о слиянии. Ведущие футболисты клубов будут выступать под флагом "львов", а "желто-черные" займутся подготовкой молодых игроков.
Что Сабо рассказал об объединении клубов
Бывший наставник сборной Украины поделился мнением о причине события, которое вызвало широкий резонанс в Премьер-лиге. Эксперт предположил, что причиной такого решения стал финансовый вопрос.
По мнению Сабо, теперь два амбициозных клуба составят реальную силу в украинском футболе. Эксперт уверен, что у владельца "Руха" Григория Козловского есть деньги на содержание футбольной академии, которая может принести ему солидный доход.
"Он построил целый спортивный комплекс, содержит академию и команду. Деньги зарабатываются, потому что фирма работает. Впрочем, сейчас гадать. Посмотрим, как это будет", — рассказал Сабо.
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