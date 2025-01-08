Игроки Руха не хотят играть за Карпаты — что известно

Игроки ФК "Рух". Фото: instagram.com/fc.ruh.lviv

Одной из главных новостей в украинском футболе накануне Нового года стало объединение двух львовских клубов. Сейчас эта тема продолжает обрастать подробностями.

Игроки "Руха", в которых заинтересован главный тренер "Карпат", не хотят играть за "Львов", сообщает телеграм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Інсайд про "Рух" та "Карпати". Фото: скриншот

Что известно

В СМИ сообщают, что за некоторыми из футболистов, которые должны были бы перейти в "Карпаты", следят европейские клубы.

В частности, речь идет о командах из Испании и Бельгии. Кроме того, ситуацию по ним мониторят несколько неназванных команд из УПЛ.

Об объединении "Руха" и "Карпат" стало известно в конце декабря прошлого года. С того времени появляются лишь инсайды относительно будущего объединения, больше официальной информации пока что не прозвучало.

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