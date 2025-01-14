З'явилася нова інформація про об'єднання Руху та Карпат — деталі

Гравці футбольного клубу "Карпати". Фото: instagram.com/karpaty.lviv

Наприкінці 2024 року український футбол був шокований новиною про об'єднання львівських клубів "Рух" та "Карпати". Станом на сьогодні остаточного об'єднання не відбулося.

Двоє гравців "Руху" дали згоду на перехід у "Карпати", один не бачить у Львові свого майбутнього, повідомляє ТаТоТаке.

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Інсайд про "Рух" та "Карпати". Фото: скриншот ТаТоТаке

Про яких гравців йдеться

Євген Пастух та Ігор Краснопір погодились перейти до "Карпат". Усі футболісти, які фігурують в угоді, успішно пройшли медогляд.

Олег Федор та Ілля Квасниця проходили поглиблений медогляд у Німеччині, який пройшов для них успішно.

Ще один гравець "Руха" Олексій Сич не бачить свого майбутнього в "Карпатах". Він очікує на пропозиції з-за кордону.

"Участь гравців "Руху", які фігурують в угоді, у тренувальному процесі своєї команди, є абсолютно природним доказом відсутності підписаних контрактів з іншими клубами, зокрема й з "Карпатами", — зазначають в ТаТоТаке.

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