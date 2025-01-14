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Карпати та Рух досі не об'єдналися — що відомо

14 січня 2025 17:32
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
З'явилася нова інформація про об'єднання Руху та Карпат — деталі
Гравці футбольного клубу "Карпати". Фото: instagram.com/karpaty.lviv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Наприкінці 2024 року український футбол був шокований новиною про об'єднання львівських клубів "Рух" та "Карпати". Станом на сьогодні остаточного об'єднання не відбулося.

Двоє гравців "Руху" дали згоду на перехід у "Карпати", один не бачить у Львові свого майбутнього, повідомляє ТаТоТаке.

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Інсайд про Рух та Карпати
Інсайд про "Рух" та "Карпати". Фото: скриншот ТаТоТаке

Про яких гравців йдеться

Євген Пастух та Ігор Краснопір погодились перейти до "Карпат". Усі футболісти, які фігурують в угоді, успішно пройшли медогляд.

Олег Федор та Ілля Квасниця проходили поглиблений медогляд у Німеччині, який пройшов для них успішно.

Ще один гравець "Руха" Олексій Сич не бачить свого майбутнього в "Карпатах". Він очікує на пропозиції з-за кордону.

"Участь гравців "Руху", які фігурують в угоді, у тренувальному процесі своєї команди, є абсолютно природним доказом відсутності підписаних контрактів з іншими клубами, зокрема й з "Карпатами", — зазначають в ТаТоТаке.

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спорт футбол УПЛ Рух Львів Карпати Львів

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