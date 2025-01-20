Краснопір, Квасниця, Сич та Федір зіграють у кальмара в Карпатах

Ілля Квасниця на промо "Карпат". Фото: скриншот YouTube

Керівництво львівських "Карпат" активно попрацювало на зимовому трансферному ринку. Склад команди поповнили одразу чотири відомих футболісти.

"Карпати" представили новачків у стилі популярного серіалу, повідомляє офіційний Telegram-канал клубу.

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Львівські "Карпати" оголосили про перехід чотирьох футболістів, яких були лідерами "Руху". Олексій Сич та Ігор Краснопір підписали контракти з клубом. Ілля Квасниця та Олег Федор проведуть у "Карпатах" п'ять місяців на правах оренди, після чого "зелено-білі" будуть зобов'язані викупити їхні контракти.

Презентація нових гравців "Карпат". Фото: скриншот YouTube

Футболісти зіграють у кальмара

Львівський клуб не тільки серйозно посилив склад, а й підготував ефектний промо-ролик, який присвячений новим футболістам. Квасниця, Сич, Федір та Краснопір виступили в ролі героїв серіалу "Гра в кальмара".

Після 17 матчів у сезоні 2024/2025 "Карпати" посідають 6 місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Владислава Лупашка випереджають "Рух" на один бал. Уже 12 лютого львівська команда прийме житомирське "Полісся", після чого вирушить до Києва на матч із "Динамо".

Нагадаємо, захисник "Металіста 1925" Ілля Крупський ухвалив рішення відправитися в оренду до іншого клубу до кінця сезону.

Декілька тижнів тому з'явилася інформація про об'єднання "Карпат" і "Руху", але цього так і не сталося — що відомо.