Даниил Сикан перешел в Трабзонспор за 6 миллионов евро

Шахтер продал Сикана не в топовый чемпионат
Донецкий "Шахтер" оформил первый трансфер в январское окно. Команда продала украинского форварда Даниила Сикана.
Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил комментатор Виктор Вацко.
Сикана продали не в топовый чемпионат
По информации Вацко, Сикан стал игроком турецкого "Трабзпонспора". Вскоре о трансфере сообщат официально.
Сейчас известно, что за 23-летнего игрока турецкая команда заплатила шесть миллионов евро. При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.
При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.
В этом сезоне Сикан в 18 матчах за "Шахтер" забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в шесть миллионов евро.
Примечательно, что с начала трансферного окна "Трабзонспор" активно вел переговоры с "Шахтером" относительно трансфера вингера Александра Зубкова.
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