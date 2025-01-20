Даниил Сикан перешел в Трабзонспор за 6 миллионов евро

Даниил Сикан. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" оформил первый трансфер в январское окно. Команда продала украинского форварда Даниила Сикана.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил комментатор Виктор Вацко.

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По информации Вацко, Сикан стал игроком турецкого "Трабзпонспора". Вскоре о трансфере сообщат официально.

Сейчас известно, что за 23-летнего игрока турецкая команда заплатила шесть миллионов евро. При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.

При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.

В этом сезоне Сикан в 18 матчах за "Шахтер" забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Алексей Зубков мог перейти в "Трабзонспор". Фото: Reuters

Примечательно, что с начала трансферного окна "Трабзонспор" активно вел переговоры с "Шахтером" относительно трансфера вингера Александра Зубкова.

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