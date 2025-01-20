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Шахтер продал Сикана не в топовый чемпионат

20 января 2025 18:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Даниил Сикан перешел в Трабзонспор за 6 миллионов евро
Даниил Сикан. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Донецкий "Шахтер" оформил первый трансфер в январское окно. Команда продала украинского форварда Даниила Сикана.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил комментатор Виктор Вацко.

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По информации Вацко, Сикан стал игроком турецкого "Трабзпонспора". Вскоре о трансфере сообщат официально.

Сейчас известно, что за 23-летнего игрока турецкая команда заплатила шесть миллионов евро. При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.

При этом в контракте между клубами есть договоренности о бонусах и проценте от будущей перепродажи.

В этом сезоне Сикан в 18 матчах за "Шахтер" забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в шесть миллионов евро.

Даниил Сикан
Алексей Зубков мог перейти в "Трабзонспор". Фото: Reuters

Примечательно, что с начала трансферного окна "Трабзонспор" активно вел переговоры с "Шахтером" относительно трансфера вингера Александра Зубкова.

Напомним, Александр Шовковский перед игрой с "Галатасараем" пошутил над инаугурацией президента США Дональда Трампа.

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Супруг украинской теннисистки Элины Свитолиной Гаэль Монфис сыграл в очень напряженном матче на Открытом чемпионате Австралии.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Даниил Сикан Трабзонспор

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19:31 Волкер объяснил, почему Трамп не сможет прекратить помощь Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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