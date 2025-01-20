Легионер Шахтера поставил клубу неприятный ультиматум

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/mgomes/

Руководство донецкого "Шахтера" может опустить одного из звездных игроков команды. Украинский клуб получил предложение по трансферу Марлона Гомеса.

Бразилец уже оповестил клуб о желании сменить команду, сообщает O Globo.

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В "Шахтере" взяли паузу до 23 января прежде чем дать ответ по поводу трансфера 21-летнего Марлона Гомеса. Футболист, который присоединился к донецкому клубу в январе 2024 года, попросил его отпустить.

Марлон Гомес с флагом Украины. Фото: instagram.com/mgomes/

Куда может уйти Марлон

Контракт бразильца с "Шахтером" действует до декабря 2028 года, но игрок не хочет до конца отрабатывать срок этого соглашения. Марлону не комфортно в Украине, которая продолжает подвергаться ракетным атакам. Футболист уже договорился с "Ботафого" о личном контракте.

Марлон Гомес во время матча. Фото: instagram.com/mgomes/

Бразильский клуб уже ведет переговоры с "Шахтером". Известно, что "горняки" отклонили первое предложение по поводу трансфера Марлона в размере 10 млн евро. Год назад украинцы заплатили за игрока 12 млн евро и хотят как минимум вернуть вложения.

В сезоне 2024/2025 Марлон Гомес провел в составе "Шахтера" 17 поединков во всех турнирах и записал на счет 2 результативные передачи.

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