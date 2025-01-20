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Лидер Шахтера собрался уйти из клуба в ближайшее время

20 января 2025 15:27
Станислав Костюк - Редактор
Легионер Шахтера поставил клубу неприятный ультиматум
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/mgomes/
Станислав Костюк - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" может опустить одного из звездных игроков команды. Украинский клуб получил предложение по трансферу Марлона Гомеса. 

Бразилец уже оповестил клуб о желании сменить команду, сообщает O Globo

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В "Шахтере" взяли паузу до 23 января прежде чем дать ответ по поводу трансфера 21-летнего Марлона Гомеса. Футболист, который присоединился к донецкому клубу в январе 2024 года, попросил его отпустить. 

Марлон Гомес
Марлон Гомес с флагом Украины. Фото: instagram.com/mgomes/

Куда может уйти Марлон

Контракт бразильца с "Шахтером" действует до декабря 2028 года, но игрок не хочет до конца отрабатывать срок этого соглашения. Марлону не комфортно в Украине, которая продолжает подвергаться ракетным атакам. Футболист уже договорился с "Ботафого" о личном контракте. 

Марлон Гомес
Марлон Гомес во время матча. Фото: instagram.com/mgomes/

Бразильский клуб уже ведет переговоры с "Шахтером". Известно, что "горняки" отклонили первое предложение по поводу трансфера Марлона в размере 10 млн евро. Год назад украинцы заплатили за игрока 12 млн евро и хотят как минимум вернуть вложения. 

В сезоне 2024/2025 Марлон Гомес провел в составе "Шахтера" 17 поединков во всех турнирах и записал на счет 2 результативные передачи. 

Напомним, лидер сборной Украины привлек внимание клуба из немецкой Бундеслиги. 

В день инаугурации Дональда Трампа главный тренер "Динамо" Александр Шовковский показал общую фотографию с президентом США. 

Гаэль Монфис отчаянно сражался с соперником, который младше его на 16 лет, но не смог выйти в 1/4 Australian Open. 

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский вернулся в полтавскую "Ворсклу" после подписания контракта с "Металлистом 1925". 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Марлон Гомес

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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14:41 Экс-чиновник Минсоцполитики получил подозрение — в чем причина

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