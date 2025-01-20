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Лідер Шахтаря зібрався залишити клуб найближчим часом

20 січня 2025 15:27
Станіслав Костюк - Редактор
Легіонер Шахтаря поставив клубу неприємний ультиматум
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/mgomes/
Станіслав Костюк - Редактор

Керівництво донецького "Шахтаря" може опустити одного з зіркових гравців команди. Український клуб отримав пропозицію щодо трансферу Марлона Гомеса. 

Бразилець уже сповістив клуб про бажання змінити команду, повідомляє O Globo

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У "Шахтарі" взяли паузу до 23 січня перш ніж дати відповідь з приводу трансферу 21-річного Марлона Гомеса. Футболіст, який приєднався до донецького клубу в січні 2024 року, попросив його відпустити.

Марлон Гомес
Марлон Гомес із прапором України.  Фото: instagram.com/mgomes/

Куди може піти Марлон

Контракт бразильця з "Шахтарем" діє до грудня 2028 року, але гравець не хоче до кінця відпрацьовувати термін цієї угоди. Марлону не комфортно в Україні, яка продовжує зазнавати ракетних атак. Футболіст уже домовився з "Ботафого" про особистий контракт.

Марлон Гомес
Марлон Гомес під час матчу. Фото: instagram.com/mgomes/

Бразильський клуб уже веде переговори з "Шахтарем". Відомо, що "гірники" відхилили першу пропозицію з приводу трансферу Марлона в розмірі 10 млн євро. Рік тому українці заплатили за гравця 12 млн євро і хочуть щонайменше повернути гроші.

У сезоні 2024/2025 Марлон Гомес провів у складі "Шахтаря" 17 поєдинків у всіх турнірах і записав на рахунок 2 результативні передачі. 

Нагадаємо, лідер збірної України привернув увагу клубу з німецької Бундесліги. 

У день інавгурації Дональда Трампа головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський показав спільну фотографію з президентом США.

Гаель Монфіс відчайдушно бився із суперником, який молодший за нього на 16 років, але не зміг вийти до 1/4 Australian Open. 

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський повернувся до полтавської "Ворскли" після підписання контракту з "Металістом 1925". 

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Марлон Гомес

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15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

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