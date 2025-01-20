Легіонер Шахтаря поставив клубу неприємний ультиматум

Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/mgomes/

Керівництво донецького "Шахтаря" може опустити одного з зіркових гравців команди. Український клуб отримав пропозицію щодо трансферу Марлона Гомеса.

Бразилець уже сповістив клуб про бажання змінити команду, повідомляє O Globo.

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У "Шахтарі" взяли паузу до 23 січня перш ніж дати відповідь з приводу трансферу 21-річного Марлона Гомеса. Футболіст, який приєднався до донецького клубу в січні 2024 року, попросив його відпустити.

Марлон Гомес із прапором України. Фото: instagram.com/mgomes/

Куди може піти Марлон

Контракт бразильця з "Шахтарем" діє до грудня 2028 року, але гравець не хоче до кінця відпрацьовувати термін цієї угоди. Марлону не комфортно в Україні, яка продовжує зазнавати ракетних атак. Футболіст уже домовився з "Ботафого" про особистий контракт.

Марлон Гомес під час матчу. Фото: instagram.com/mgomes/

Бразильський клуб уже веде переговори з "Шахтарем". Відомо, що "гірники" відхилили першу пропозицію з приводу трансферу Марлона в розмірі 10 млн євро. Рік тому українці заплатили за гравця 12 млн євро і хочуть щонайменше повернути гроші.

У сезоні 2024/2025 Марлон Гомес провів у складі "Шахтаря" 17 поєдинків у всіх турнірах і записав на рахунок 2 результативні передачі.

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