Дружина Дениса Попова — найзагадковіша в українському футболі

Денис і Даша Попови під час пропозиції. Фото: instagram.com/popov19

Захисник київського "Динамо" Денис Попов не зіграє у матчі сьомого туру Ліги Європи проти "Галатасарая". Поки центрбек залишився без футболу, нагадаємо про його дружину.

Даші Поповій можна сміливо дати титул найзагадковішої дружини в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Денис і Даша Попови. Фото:instagram.com/popov19

Як виглядає дружина Дениса Попова

У Попової на відміну від колишніх дівчат футболіста відсутня любов до соціальних мереж. Анастасія Конопля, Дар'я Білодід дуже любили публікувати свої фото в соціальних мережах. Можливо, це могло вплинути на їхній розрив.

Дашу Денис намагається закрити від зовнішнього світу. У дівчини закритий профіль в Instagram, де менше 500 фоловерів.

Про Дашу відомо, що 2021-го року Денис зробив їй пропозицію й отримав ствердну відповідь. Потім у грудні того ж року пара зіграла весілля.

Даща Попова. Фото: скріншот

Урочистість виглядала "по-багатому". Гостями заходу були гравці "Динамо", брати Ігор і Григорій Суркіси, агент Вадим Шаблій.

Брати Суркіси на весіллі Попова. Фото:instagram.com/popov19

A post shared by Vadim Shabliy (@shablii_vadim)

Цікаво, що підв'язку на тому весіллі спіймав Віталій Миколенко, який потім одружився майже через три роки зі своєю дівчиною Вікторією.

З тих пір у самого сімейства Попових у вересні 2024 року народився син Даня.

Попов разом з Шаблієм на весіллі. Фото:instagram.com/shablii_vadim

Відзначимо, що "Динамо" без Попова 21 січня зіграє з "Галатасараєм". Початок гри — 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, наставник "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що вони зіграють не основним складом з "Галатасараєм".

Наставник київського "Динамо" опублікував спільну "фотографію" з президентом США Дональдом Трампом.