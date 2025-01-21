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Що відомо про дружину лідера оборони Динамо Дениса Попова

21 січня 2025 08:07
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Дениса Попова — найзагадковіша в українському футболі
Денис і Даша Попови під час пропозиції. Фото: instagram.com/popov19
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Захисник київського "Динамо" Денис Попов не зіграє у матчі сьомого туру Ліги Європи проти "Галатасарая". Поки центрбек залишився без футболу, нагадаємо про його дружину.

Даші Поповій можна сміливо дати титул найзагадковішої дружини в українському футболі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Денис і Даша Попови
Денис і Даша Попови. Фото:instagram.com/popov19

Як виглядає дружина Дениса Попова

У Попової на відміну від колишніх дівчат футболіста відсутня любов до соціальних мереж. Анастасія Конопля, Дар'я Білодід дуже любили публікувати свої фото в соціальних мережах. Можливо, це могло вплинути на їхній розрив.

Дашу Денис намагається закрити від зовнішнього світу. У дівчини закритий профіль в Instagram, де менше 500 фоловерів.

Про Дашу відомо, що 2021-го року Денис зробив їй пропозицію й отримав ствердну відповідь. Потім у грудні того ж року пара зіграла весілля.

Денис і Даша Попова
Даща Попова. Фото: скріншот

Урочистість виглядала "по-багатому". Гостями заходу були гравці "Динамо", брати Ігор і Григорій Суркіси, агент Вадим Шаблій.

Денис і Даша Попова разом із Суркісами
Брати Суркіси на весіллі Попова. Фото:instagram.com/popov19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цікаво, що підв'язку на тому весіллі спіймав Віталій Миколенко, який потім одружився майже через три роки зі своєю дівчиною Вікторією.

З тих пір у самого сімейства Попових у вересні 2024 року народився син Даня.

Попов и Шаблий
Попов разом з Шаблієм на весіллі. Фото:instagram.com/shablii_vadim

Відзначимо, що "Динамо" без Попова 21 січня зіграє з "Галатасараєм". Початок гри — 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, наставник "Динамо" Олександр Шовковський розповів, що вони зіграють не основним складом з "Галатасараєм".

Наставник київського "Динамо" опублікував спільну "фотографію" з президентом США Дональдом Трампом.

весілля Динамо Денис Попов дружини футболістів пропозиція руки і серця

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08:50 У Києві цього року відремонтують низку шляхопроводів

08:45 Ігнорування платіжок із доставки газу — що чекає українців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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