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Шовковский сообщил, что лидеры Динамо не сыграют с Галатасараем

20 января 2025 19:01
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо против Галатасарая — Шовковский о травмах и шансах на победу
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" 21 января сыграет матч седьмого тура основного раунда Лиги Европы против "Галатасарая". Главный тренер киевлян Александр Шовковский высказался о предстоящей игре.

Слова наставника киевлян привела пресс-служба "Динамо".

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Игроки "Динамо" в Лиге Европы. Фото: "Динамо"

У "Динамо" проблемы перед "Галатасараем"

По словам Шовковского, в матче с "Галатасараем" не сыграют основной опорный полузащитник Владимир Бражко и основной центрбек Денис Попов. У обоих футболистов проблемы со здоровьем.

Тренер "Динамо" отметил, что команда впервые так рано вышла из отпуска, но за 2,5 недели провела плодотворную подготовку к матчам.

На вопрос о шансах против "Галатасарая" тренер отметил, что им предстоит играть против одного из грандов турецкого футбола, который на протяжении последних лет демонстрирует успешные выступления и потратила более 150 миллионов на усиление состава.

При этом Шовковский отметил, что их команда прекрасно осознает силу соперника и тщательно готовилась к матчу.

По словам специалиста, его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы продемонстрировать качество игры, которое поможет достичь достойного результата.

Киевское "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января. Начало матча — 17:10 по киевскому времени.

Напомним, Шовковский перед игрой с "Галатасараем" опубликовал фото, посвященное Дональду Трампу.

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может стать "сорокой".

В "Металлисте 1925" готовы отдать Илью Крупского в аренду — известно, в какой клуб.

Ранее легенда украинского футбола рассказал, почему "Динамо" не проиграет "Галатасараю".

Динамо Лига Европы Галатасарай Александр Шовковский еврокубки

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