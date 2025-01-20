Динамо против Галатасарая — Шовковский о травмах и шансах на победу

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 21 января сыграет матч седьмого тура основного раунда Лиги Европы против "Галатасарая". Главный тренер киевлян Александр Шовковский высказался о предстоящей игре.

Слова наставника киевлян привела пресс-служба "Динамо".

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У "Динамо" проблемы перед "Галатасараем"

По словам Шовковского, в матче с "Галатасараем" не сыграют основной опорный полузащитник Владимир Бражко и основной центрбек Денис Попов. У обоих футболистов проблемы со здоровьем.

Тренер "Динамо" отметил, что команда впервые так рано вышла из отпуска, но за 2,5 недели провела плодотворную подготовку к матчам.

На вопрос о шансах против "Галатасарая" тренер отметил, что им предстоит играть против одного из грандов турецкого футбола, который на протяжении последних лет демонстрирует успешные выступления и потратила более 150 миллионов на усиление состава.

При этом Шовковский отметил, что их команда прекрасно осознает силу соперника и тщательно готовилась к матчу.

По словам специалиста, его подопечные постараются сделать все возможное, чтобы продемонстрировать качество игры, которое поможет достичь достойного результата.

Киевское "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января. Начало матча — 17:10 по киевскому времени.

Напомним, Шовковский перед игрой с "Галатасараем" опубликовал фото, посвященное Дональду Трампу.

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