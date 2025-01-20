Гецко уверен, что Динамо не проиграет Галатасараю в Лиге Европы

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тренерский штаб киевского "Динамо" подготовил команду к важнейшему поединку Лиги Европы. "Бело-синие" непривычно рано начнут вторую половину сезона игрой в Лиге Европы.

"Динамо" сыграет в Турции с "Галатасараем", напоминает Sport.ua.

Читайте также:

Во вторник, 21 января, в 17:30 по киевскому времени футболисты "Динамо" выйдут на поле стадиона в Стамбуле, чтобы сыграть с "Галатасараем" в шестом туре Лиги Европы. Подопечные Окана Бурука находятся на 6 месте в турнирной таблице, а команда Александра Шовковского ее замыкает.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Прогноз Гецко на матч "Динамо"

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко не понимает, почему тренерский штаб "Динамо" так и не устранил один из главных недостатков в игре команды. Речь идет о проблеме в обороне. "Бело-синие" просматривали игроков на эту позицию, но так никого и не подписали.

Караваев нанес удар по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Эксперт заявил, что в составе "Динамо" нет лидеров, которые способны повести команду за собой в сложной ситуации. Нынешний кадровый состав способен только удерживать "бело-синих" на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Однако Гецко уверен, что киевская команда добьется положительного для себя результата.

"Всегда можно собраться и прыгнуть выше головы в одном матче. У Шовковского было достаточно времени для исправления ошибок. Киевляне смогут дать бой "Галатасараю" и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью", — заявил Гецко.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал об общении с Дональдом Трампом.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вызвал повышенный интерес у еще одного клуба.

Илья Крупский отказался выступать за "Металлист 1925" в Первой лиге и уехал в аренду.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис провел один из самых напряженным поединков в своей карьере.