Гецко впевнений, що Динамо не програє Галатасараю в Лізі Європи

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренерський штаб київського "Динамо" підготував команду до найважливішого поєдинку Ліги Європи. "Біло-сині" незвично рано почнуть другу половину сезону грою в Лізі Європи.

"Динамо" зіграє в Туреччині з "Галатасараєм", нагадує Sport.ua.

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У вівторок, 21 січня, о 17:30 за київським часом футболісти "Динамо" вийдуть на поле стадіону в Стамбулі, щоб зіграти з "Галатасараєм" у шостому турі Ліги Європи. Підопічні Окана Бурука перебувають на 6 місці в турнірній таблиці, а команда Олександра Шовковського її замикає.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Прогноз Гецка на матч "Динамо"

Колишній форвард збірної України Іван Гецко не розуміє, чому тренерський штаб "Динамо" так і не усунув один із головних недоліків у грі команди. Йдеться про проблему в обороні. "Біло-сині" переглядали гравців на цю позицію, але так нікого й не підписали.

Караваєв завдав удару по воротах суперника. Фото: пресслужба "Динамо"

Експерт заявив, що у складі "Динамо" немає лідерів, які здатні повести команду за собою в складній ситуації. Нинішній кадровий склад здатний лише утримувати "біло-синіх" на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Проте Гецко впевнений, що київська команда доб'ється позитивного для себе результату.

"Завжди можна зібратися і стрибнути вище голови в одному матчі. У Шовковського було достатньо часу для виправлення помилок. Кияни зможуть дати бій "Галатасараю" й запишуть до свого активу перші очки. Ставлю на результативну нічию", — заявив Гецко.

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