Окан Бурук о силе Динамо перед матчем Лиги Европы 21 января

Наставник Галатасарая предостерег от недооценки Динамо
В рамках седьмого туру группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против стамбульского "Галатасарая". Перед игрой о матче высказался главный тренер турецкой команды Окан Бурук.
Слова наставника перед матчем привел портал Sport News.
Бурук не хочет недооценивать "Динамо"
Тренер "Галатасарая" заявил, что позиция "Динамо" в Лиге Европы не должна вводить в заблуждение, поскольку киевский клуб лидирует в чемпионате Украины и ни разу не проигрывал в нем.
Бурук уверен, что, несмотря на различия с Лигой Европы, "Динамо" остается опасным соперником.
На вопрос о возможных проблемах с концентрацией у "Галатасарая" специалист ответил отрицательно. Он указал, что команда, выигравшая 17 матчей подряд на выезде, заслуживает уважения.
При этом тренер добавил, что их команда доминировала в последнем матче, но не смогла реализовать свои моменты. Это должно их еще больше мотивировать на "Динамо".
Бурук также рассказал, что в Лиге Европы их целью является выход в финал. Это он назвал наибольшей мотивацией.
Киевское "Динамо" сыграет с "Галатасараем" 21 января. Начало матча — 17:10 по киевскому времени.
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