Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Наставник Галатасарая застеріг від недооцінки Динамо arrow

Наставник Галатасарая застеріг від недооцінки Динамо

20 січня 2025 17:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Окан Бурук про силу Динамо перед матчем Ліги Європи 21 січня
Окан Бурук. Фото: "Галатасарай"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У межах сьомого туру групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє проти стамбульського "Галатасарая". Перед грою про матч висловився головний тренер турецької команди Окан Бурук.

Слова наставника перед матчем навів портал Sport News.

Читайте також:
Галатасарай Стамбул
Тренування гравців "Галатасарая". Фото: "Галатасарай"

Бурук не хоче недооцінювати "Динамо"

Тренер "Галатасарая" заявив, що позиція "Динамо" в Лізі Європи не повинна вводити в оману, оскільки київський клуб лідирує в чемпіонаті України і жодного разу не програвав у ньому.

Бурук упевнений, що, попри відмінності з Лігою Європи, "Динамо" залишається небезпечним суперником.

На запитання про можливі проблеми з концентрацією у "Галатасарая" фахівець відповів негативно. Він вказав, що команда, яка виграла 17 матчів поспіль на виїзді, заслуговує на повагу.

При цьому тренер додав, що їхня команда домінувала в останньому матчі, але не змогла реалізувати свої моменти. Це має їх ще більше мотивувати на "Динамо".

Бурук також розповів, що в Лізі Європи їхньою метою є вихід до фіналу. Це він назвав найбільшою мотивацією.

Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, Олександр Шовковський висловлювався про новообраного президента США Дональда Трампа.

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний розповів про інтерес до нього від однієї з команд.

Лівий захисник "Металіста 1925" Ілля Крупський відмовився грати за клуб — що відомо.

Чужин українки Еліни Світоліної Гаель Монфіс зіграв у дуже напруженому матчі у Мельбурні.

футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай єврокубки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:52 До Капітолію на інавгурацію Трампа прибули перші гості — деталі

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

17:35 Накриє туман — прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

17:26 Байден зустрів Трампа в Білому домі перед інавгурацією — відео

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:16 Подружжя Байден зробило прощальне фото у Білому домі

17:15 Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція та всі подробиці церемонії

17:12 Категорії курячих яєць — в чому різниця між маркуваннями

17:02 Американці назвали очікування від нового терміну Трампа — відео

17:01 Наставник Галатасарая застеріг від недооцінки Динамо

17:52 До Капітолію на інавгурацію Трампа прибули перші гості — деталі

17:35 Накриє туман — прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра

17:26 Байден зустрів Трампа в Білому домі перед інавгурацією — відео

17:16 Подружжя Байден зробило прощальне фото у Білому домі

17:15 Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція та всі подробиці церемонії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:12 Категорії курячих яєць — в чому різниця між маркуваннями

17:02 Американці назвали очікування від нового терміну Трампа — відео

17:01 Наставник Галатасарая застеріг від недооцінки Динамо

16:58 Трамвай №5 в Одесі змінює рух — які причини

16:41 Життя з дитиною-аутистом — щемлива історія родини з Харкова

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка