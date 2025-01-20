Окан Бурук про силу Динамо перед матчем Ліги Європи 21 січня

Окан Бурук. Фото: "Галатасарай"

У межах сьомого туру групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє проти стамбульського "Галатасарая". Перед грою про матч висловився головний тренер турецької команди Окан Бурук.

Слова наставника перед матчем навів портал Sport News.

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Бурук не хоче недооцінювати "Динамо"

Тренер "Галатасарая" заявив, що позиція "Динамо" в Лізі Європи не повинна вводити в оману, оскільки київський клуб лідирує в чемпіонаті України і жодного разу не програвав у ньому.

Бурук упевнений, що, попри відмінності з Лігою Європи, "Динамо" залишається небезпечним суперником.

На запитання про можливі проблеми з концентрацією у "Галатасарая" фахівець відповів негативно. Він вказав, що команда, яка виграла 17 матчів поспіль на виїзді, заслуговує на повагу.

При цьому тренер додав, що їхня команда домінувала в останньому матчі, але не змогла реалізувати свої моменти. Це має їх ще більше мотивувати на "Динамо".

Бурук також розповів, що в Лізі Європи їхньою метою є вихід до фіналу. Це він назвав найбільшою мотивацією.

Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.

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