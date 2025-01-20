Динамо проти Галатасарая - Шовковський про травми та шанси на перемогу

Шовковський заявив, що лідери Динамо не гратимуть з Галатасараєм
Київське "Динамо" 21 січня зіграє матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи проти "Галатасарая". Головний тренер киян Олександр Шовковський висловився про майбутню гру.
Слова наставника киян навела пресслужба "Динамо".
У "Динамо" проблеми перед "Галатасараєм"
За словами Шовковського, у матчі з "Галатасараєм" не зіграють основний опорний півзахисник Володимир Бражко та основний центрбек Денис Попов. В обох футболістів проблеми зі здоров'ям.
Тренер "Динамо" зазначив, що команда вперше так рано вийшла з відпустки, але за 2,5 тижні провела плідну підготовку до матчів. На запитання про шанси проти "Галатасарая" тренер відзначив, що їм доведеться грати проти одного з грандів турецького футболу, який впродовж останніх років демонструє успішні виступи та витратив понад 150 мільйонів на підсилення складу.
При цьому Шовковський наголосив, що їхня команда чудово усвідомлює силу суперника і ретельно готувалася до матчу.
За словами фахівця, його підопічні намагатимуться зробити все можливе, щоб продемонструвати якість гри, яка допоможе досягти гідного результату.
Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.
Нагадаємо, Шовковський перед грою з "Галатасараєм" опублікував фото, присвячене Дональду Трампу.
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний може стати "сорокою".
У "Металісті 1925" готові віддати Іллю Крупського в оренду — відомо, в який клуб.
Раніше легенда українського футболу розповів, чому "Динамо" не програє "Галатасараю" .
Читайте Новини.LIVE!