Динамо проти Галатасарая - Шовковський про травми та шанси на перемогу

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 21 січня зіграє матч сьомого туру основного раунду Ліги Європи проти "Галатасарая". Головний тренер киян Олександр Шовковський висловився про майбутню гру.

Слова наставника киян навела пресслужба "Динамо".

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У "Динамо" проблеми перед "Галатасараєм"

За словами Шовковського, у матчі з "Галатасараєм" не зіграють основний опорний півзахисник Володимир Бражко та основний центрбек Денис Попов. В обох футболістів проблеми зі здоров'ям.

Тренер "Динамо" зазначив, що команда вперше так рано вийшла з відпустки, але за 2,5 тижні провела плідну підготовку до матчів. На запитання про шанси проти "Галатасарая" тренер відзначив, що їм доведеться грати проти одного з грандів турецького футболу, який впродовж останніх років демонструє успішні виступи та витратив понад 150 мільйонів на підсилення складу.

При цьому Шовковський наголосив, що їхня команда чудово усвідомлює силу суперника і ретельно готувалася до матчу.

За словами фахівця, його підопічні намагатимуться зробити все можливе, щоб продемонструвати якість гри, яка допоможе досягти гідного результату.

Київське "Динамо" зіграє з "Галатасараєм" 21 січня. Початок матчу — 17:10 за київським часом.

Нагадаємо, Шовковський перед грою з "Галатасараєм" опублікував фото, присвячене Дональду Трампу.

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