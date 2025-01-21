Жена Дениса Попова — самая загадочная в украинском футболе

Денис и Даша Поповы во время предложения. Фото: instagram.com/popov19

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов не сыграет в матче седьмого тура Лиги Европы против "Галатасарая". Пока центрбек остался без футбола, напомним о его жене.

Даше Поповой можно смело дать титул самой загадочной жены в украинском футболе, сообщил портал Новини.LIVE.

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Денис и Даша Поповы. Фото: instagram.com/popov19

Как выглядит жена Дениса Попова

У Поповой в отличие от бывших девушек футболиста отсутствует любовь к социальным сетям. Анастасия Конопля, Дарья Белодед очень любили публиковать свои фото в социальных сетях. Возможно, это могло повлиять на их разрыв.

Дашу Денис старается закрыть от внешнего мира. У девушки закрытый профиль в Instagram, где менее 500 фолловеров.

О Даше известно, что в 2021-м году Денис сделал ей предложение и получил утвердительный ответ. Затем в декабре того же года пара сыграла свадьбу.

Даща Попова. Фото: скриншот

Торжество выглядело по-богатому. Гостями мероприятия были игроки "Динамо", братья Игорь и Григорий Суркисы, агент Вадим Шаблий.

Братья Суркисы на свадьбе Попова. Фото: instagram.com/popov19

Интересно, что подвязку на той свадьбе поймал Виталий Миколенко, который затем женился почти через три года на своей девушке Виктории.

У самого семейства Поповых в сентябре 2024 года родился сын Даня.

Попов вместе с Шаблием на свадьбе. Фото: instagram.com/shablii_vadim

Отметим, что "Динамо" без Попова 21 января сыграет с "Галатасараем". Начало матча — 17:10 по киевскому времени.

Напомним, наставник "Динамо" Александр Шовковский рассказал, что они сыграют не основным составом с "Галатасараем".

Наставник киевского "Динамо" опубликовал общую "фотографию" с президентом США Дональдом Трампом.