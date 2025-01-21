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Лунин изменил мнение по поводу своего будущего в Реале

21 января 2025 09:15
Станислав Костюк - Редактор
Лунин может вернуться в основу Реала при одном важном условии
Андрей Лунин во время тренировки под дождем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станислав Костюк - Редактор

История голкипера сборной Украины Андрея Лунина в мадридском "Реале" может продолжиться и в следующем сезоне. Несмотря на слухи об уходе из клуба футболист может остаться на "Сантьяго Бернабеу". 

В мадридском клубе изменились обстоятельства, которые могут повлиять на решение Лунина, сообщает Cadena SER

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Андрей Лунин стал одним из кандидатов на уход из мадридского "Реала". Руководство клуба решило продать украинского футболиста, у которого недостаточно игрового времени в команде. Но это решение не является окончательным. Голкипер не против остаться в "Реале". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает с мячом. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что произошло в Мадриде 

Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти готовится уйти из клуба после окончания нынешнего сезона. В испанской прессе уже обсуждают потенциальных кандидатов на пост наставника "Реала". Среди них лидирует бывший футболист команды и сборной Испании Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне сделал "Байер" чемпионом Германии. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин готовится к матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Украинский вратарь хочет остаться в "Реале", и смена тренера дает Лунину надежду снова получить равные с другими голкиперами шансы побороться за место в основном составе. Андрей собирается поговорить с новым наставником "Реала" перед тем, как примет окончательное решение о своей дальнейшей карьере. Не исключено, что украинец останется в Мадриде. 

В сезоне 2024/2025 Лунин сыграл за "Реал" 7 матчей во всех турнирах. Он пропустил 10 мячей и в 3 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. 

Напомним, легендарный футболист "Динамо" дал неожиданный прогноз на матч Лиги Европы с "Галатасараем". 

Главный тренер "Динамо" может выставить на игру в Турции не основной состав — что еще известно о матче с "Галатасараем". 

Форвард сборной Украины до конца месяца переедет в чемпионат Турции — о ком речь. 

спорт футбол Реал Мадрид Андрей Лунин тренер

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