Кузнецов дал неожиданный прогноз на матч Динамо с Галатасараем в Турции

Игроки "Динамо" на сборе в Турции. Фото: пресс-служба клуба

Бывший футболист и тренер "Динамо" Олег Кузнецов оценил шансы киевской команды в противостоянии с турецким "Галатасараем". Соперники сыграют друг с другом в рамках 7 тура основного этапа Лиги Европы.

Эксперт уверен, что "бело-синие" не проиграют в Стамбуле, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Форварды Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что должны сделать футболисты "Динамо"

У киевской команды нет турнирных задач в Лиге Европы, но в составе "Динамо" много опытных игроков, которым могут оказаться достойное сопротивление сопернику в Стамбуле. Кузнецов считает, что подопечные Шовковского сыграют на результат. Молодые футболисты, которые смогут выйти на поле в этом матче, постараются зарекомендовать себя с положительной стороны в глазах представителей тренерского штаба.

"Турецкий чемпионат входит в десятку сильнейших в Европе, однако чего-то необычного в нем я не вижу. Об ожидании какого-то там разгрома и речи быть не может. В Стамбуле мы увидим равную игру. Думаю, что поединок "Галатасарай" — "Динамо" завершится вничью со счетом 2:2", — заявил Кузнецов.

Напомним, похожего мнения о шансах "Динамо" в игре с "Галатасараем" придерживается и бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич.

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