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Легенда Динамо назвал главную опасность в матче с Галатасараем

21 января 2025 08:31
Станислав Костюк - Редактор
Кузнецов дал неожиданный прогноз на матч Динамо с Галатасараем в Турции
Игроки "Динамо" на сборе в Турции. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Бывший футболист и тренер "Динамо" Олег Кузнецов оценил шансы киевской команды в противостоянии с турецким "Галатасараем". Соперники сыграют друг с другом в рамках 7 тура основного этапа Лиги Европы. 

Эксперт уверен, что "бело-синие" не проиграют в Стамбуле, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Олег Кузнецов напомнил об уникальности сезона 2024/2025 для украинских команд. Обычно они зимой закладывают фундамент для выступлений во второй части сезона, однако на этот раз реформы в еврокубковых турнирах вынудили "Динамо" и "Шахтер" провести первые календарные матчи года уже в январе. Неизвестно, чего ждать от команд Александра Шовковского и Марино Пушича, однако по мнению эксперта у "бело-синих" есть шансы на успех в игре с "Галатасараем". 

Эдуардо Герреро
Форварды Эдуардо Герреро и Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что должны сделать футболисты "Динамо" 

У киевской команды нет турнирных задач в Лиге Европы, но в составе "Динамо" много опытных игроков, которым могут оказаться достойное сопротивление сопернику в Стамбуле. Кузнецов считает, что подопечные Шовковского сыграют на результат. Молодые футболисты, которые смогут выйти на поле в этом матче, постараются зарекомендовать себя с положительной стороны в глазах представителей тренерского штаба. 

"Турецкий чемпионат входит в десятку сильнейших в Европе, однако чего-то необычного в нем я не вижу. Об ожидании какого-то там разгрома и речи быть не может. В Стамбуле мы увидим равную игру. Думаю, что поединок "Галатасарай" — "Динамо" завершится вничью со счетом 2:2", — заявил Кузнецов. 

Напомним, похожего мнения о шансах "Динамо" в игре с "Галатасараем" придерживается и бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич. 

Портал Новини.LIVE проведет прямую тестовую трансляцию матча — где можно будет посмотреть поединок Лиги Европы. 

Лидер обороны "Динамо" Денис Попов почти не показывает свою девушку, но кое-что интересное о ней все же известно. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Галатасарай

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