Маркевич назвал преимущество Динамо перед игрой с Галатасараем

Александр Шовковский на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич положительно оценил шансы "Динамо" не проиграть "Галатасараю" в Лиге Европы. Наставник назвал слабые стороны киевской команды, которые мешают ей добиваться успеха в еврокубках.

Эксперт уверен, что у команды Александра Шовковского будут шансы на успех в важном поединке, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Во вторник, 21 января, начнутся матчи 7 тура основного этапа Лиги Европы. "Динамо" ждет сложный матч в Стамбуле против "Галатасарая", который претендует на выход в плей-офф турнира. Перед киевской командой стоит другая задача — набрать первые очки в Лиге Европы.

Георгий Бущан работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Маркевич сказал о "Динамо"

По мнению известного тренера, у "бело-синих" есть шансы на успех даже несмотря на серию из поражений киевской команды. Важную роль в предстоящем поединке сыграет настрой. Помимо этого, "Динамо" важно не допустить ошибки в обороне, которые стали постоянными для команды в этом турнире.

У "Галатасарая" не было паузы между осенней и весенней частями национального первенства. Турецкая команда сыграла несколько матчей, в которых ни разу не проиграла. Но футболисты "Динамо" сумели отдохнуть, они находятся в тонусе после двух недель учебно-тренировочных сборов.

Маркевич понимает, что выступление в Лиге Европы не является главной задачей "Динамо" на сезон. При этом тренер уверен, что у киевлян есть шансы на результативную ничью.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему его команда сыграет не основным составом с турецким "Галатасараем".

Также наставник "Динамо" неожиданно опубликовал общую фотографию с президентом США Дональдом Трампом.