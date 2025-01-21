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Де та коли дивитися матч Галатасарай — Динамо в Лізі Європи

21 січня 2025 07:37
Станіслав Костюк - Редактор
Галатасарай — Динамо. Де дивитися матч Ліги Європи
Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках передостаннього туру основного етапу Ліги Європи "Галатасарай" прийме у Стамбулі київське "Динамо". Команди мають вирішити різні завдання в цьому протистоянні.

Вболівальники в Україні зможуть у прямому ефірі побачити єврокубковий матч, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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О 17:30 за київським часом на стадіоні "Алі Самі Йен" у Стамбулі відбудеться поєдинок 7 туру Ліги Європи. "Галатасарай" й "Динамо" виведе на поле головний суддя з Естонії Крісто Тогвер.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Де та коли дивитися матч 

В Україні пряма трансляція поєдинку "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на медіасервісі Megogo. Перегляд є платним й доступний за підписками "Спорт" або "Максимальна". Також нові користувачі можуть оформити пробну підписку на 10 днів, її вартість становить 69 гривень. Текстовий онлайн поєдинку проведе портал Новини.LIVE.

"Галатасарай" є одним із претендентів на вихід у плей-офф Ліги Європи. Підопічні Окана Бурука завоювали 12 балів у 6 матчах, не допустивши жодної поразки. А "Динамо" вже втратило шанси продовжити боротьбу в турнірі. "Біло-сині" зосереджені на боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ і можуть зіграти в Лізі Європи не основним складом.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський натякнув на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. 

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо шансів "Динамо" у матчі з "Галатасараєм" й надав прогноз на результат поєдинку. 

спорт футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай онлайн трансляція

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08:50 У Києві цього року відремонтують низку шляхопроводів

08:45 Ігнорування платіжок із доставки газу — що чекає українців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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