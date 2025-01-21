Галатасарай — Динамо. Де дивитися матч Ліги Європи

Микола Шапаренко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

У рамках передостаннього туру основного етапу Ліги Європи "Галатасарай" прийме у Стамбулі київське "Динамо". Команди мають вирішити різні завдання в цьому протистоянні.

Вболівальники в Україні зможуть у прямому ефірі побачити єврокубковий матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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О 17:30 за київським часом на стадіоні "Алі Самі Йен" у Стамбулі відбудеться поєдинок 7 туру Ліги Європи. "Галатасарай" й "Динамо" виведе на поле головний суддя з Естонії Крісто Тогвер.

Олександр Караваєв на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Де та коли дивитися матч

В Україні пряма трансляція поєдинку "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на медіасервісі Megogo. Перегляд є платним й доступний за підписками "Спорт" або "Максимальна". Також нові користувачі можуть оформити пробну підписку на 10 днів, її вартість становить 69 гривень. Текстовий онлайн поєдинку проведе портал Новини.LIVE.

"Галатасарай" є одним із претендентів на вихід у плей-офф Ліги Європи. Підопічні Окана Бурука завоювали 12 балів у 6 матчах, не допустивши жодної поразки. А "Динамо" вже втратило шанси продовжити боротьбу в турнірі. "Біло-сині" зосереджені на боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ і можуть зіграти в Лізі Європи не основним складом.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський натякнув на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою щодо шансів "Динамо" у матчі з "Галатасараєм" й надав прогноз на результат поєдинку.