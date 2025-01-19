Галатасарай - Динамо — ставки та коефіцієнти на матч, на що поставити в матчі Ліги Європи

Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" у Лізі Європи проведе свій черговий матч через декілька днів. Суперником буде турецький "Галатасарай".

Букмекери вже визначили фаворитів поєдинку "Галатасарай" — "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

На що ставити в матчі "Галатасарай" — "Динамо"

Перемогу турецького клубу станом на зараз букмекери оцінюють в 1,24, нічию — в 6.50, перемогу киян — в 12.50.

Простіше кажучи, букмекери зовсім не вірять в успіх українського клубу, навіть нічию вони вважають малоймовірною.

Шанси на не програш "Динамо" оцінені в 4.35, тобто теж не надто оптимістично для команди Шовковського.

"Робочою" для "Галатасарая" є фора в -2, вона оцінюється в 1,95.

Ставка на "обидві заб'ють" оцінена в 1.98. При цьому букмекери вірять в багато голів в поєдинку, оскільки ТБ 2,5 оцінені в мізерні 1.42, а ТМ — в 2.85.

Нагадаємо, київське "Динамо" вже у вівторок повернеться до єврокубків, де зіграє черговий матч у Лізі Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію.

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