Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Хто фаворит матчу Галатасарай - Динамо. Що говорять коефіцієнти arrow

Хто фаворит матчу Галатасарай - Динамо. Що говорять коефіцієнти

19 січня 2025 15:15
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Галатасарай - Динамо — ставки та коефіцієнти на матч, на що поставити в матчі Ліги Європи
Київське "Динамо" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" у Лізі Європи проведе свій черговий матч через декілька днів. Суперником буде турецький "Галатасарай". 

Букмекери вже визначили фаворитів поєдинку "Галатасарай" — "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Це не український клуб. Хоча окремі ставки на киян є цілком "робочими". 

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

На що ставити в матчі "Галатасарай" — "Динамо"

Перемогу турецького клубу станом на зараз букмекери оцінюють в 1,24, нічию — в 6.50, перемогу киян — в 12.50. 

Простіше кажучи, букмекери зовсім не вірять в успіх українського клубу, навіть нічию вони вважають малоймовірною. 

Шанси на не програш "Динамо" оцінені в 4.35, тобто теж не надто оптимістично для команди Шовковського.

"Робочою" для "Галатасарая" є фора в -2, вона оцінюється в 1,95. 

Ставка на "обидві заб'ють" оцінена в 1.98. При цьому букмекери вірять в багато голів в поєдинку, оскільки ТБ 2,5 оцінені в мізерні 1.42, а ТМ — в 2.85. 

Нагадаємо, київське "Динамо" вже у вівторок повернеться до єврокубків, де зіграє черговий матч у Лізі Європи. Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію

Президент "Реала" вже вирішив, коли звільнить Анчелотті та ким його замінить.

"Барселона" готова повірити в Ямаля як в "нового Мессі".

Легендарний американський боксер Майк Тайсон придбав собі нове шикарне житло.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15:03 Жителі Львова провели акцію на підтримку військовополонених

14:53 Окупанти створили ремонтну базу для бронетехніки в Криму

14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 З морозом, але без опадів — яка погода буде в Харкові завтра

14:41 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

14:30 Зарплати падають — де в Україні платять найменше

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15:03 Жителі Львова провели акцію на підтримку військовополонених

14:53 Окупанти створили ремонтну базу для бронетехніки в Криму

14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:45 З морозом, але без опадів — яка погода буде в Харкові завтра

14:41 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

14:30 Зарплати падають — де в Україні платять найменше

14:20 Суд розірвав договір на реконструкцію мосту в Одесі

14:09 В АТБ знизили ціни на продукти — що віддають на 20-45% дешевше

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році