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Ламін Ямаль офіційно став "новим Мессі" в Барселоні — деталі

17 січня 2025 14:50
Станіслав Костюк - Редактор
Ламін Ямаль офіційно отримає в Барселоні номер Ліонеля Мессі
Ламін Ямаль (праворуч) та Гаві святкують гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Станіслав Костюк - Редактор

У "Барселоні" ухвалили важливе рішення з приводу майбутнього Ламіна Ямаля. Керівництво каталонської "Барселони" вважає гравця лідером "синьо-гранатових".

У наступному сезоні Ямаль отримає новий статус, повідомляє журналіст Жота Жорді на своїй сторінці в Instagram.

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Лідер "Барселони" Ламін Ямаль буде винагороджений за гру в складі каталонської команди. Йдеться не тільки про надбавку до зарплати, а й про набуття нового статусу. Починаючи з сезону 2025/2026 молодий футболіст виступатиме з 10 номером на спині. Раніше він належав Ліонелю Мессі. 

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Що відомо про Ямаля 

Вінгер "Барселони" став одним із найкращих футболістів команди ще в минулому сезоні, коли йому було всього 16 років. У нинішньому сезоні помітна різниця, коли каталонці грають із Ламіном у складі та без нього, коли хавбек пропускає матчі з якихось причин.

Ламін Ямал
Ламін Ямаль забиває гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії практично щомісяця встановлює рекорди у складі каталонської команди. У сезоні 2024/2025 Ямаль зіграв 24 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів і зробив 12 результативних передач.

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спорт футбол Ліонель Мессі Барселона Ламін Ямал

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