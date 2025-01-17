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Ламин Ямаль официально стал "новым Месси" в Барселоне — детали

17 января 2025 14:50
Станислав Костюк - Редактор
Ламин Ямаль официально получит в Барселоне номер Лионеля Месси
Ламин Ямаль (справа) и Гави празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea
Станислав Костюк - Редактор

В "Барселоне" приняли важное решение по поводу будущего Ламина Ямаля. Руководство каталонской "Барселоны" считает игрока лидером "сине-гранатовых". 

В следующем сезоне Ямаль получит новый статус, сообщает журналист Жота Жорди на своей странице в Instagram

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Лидер "Барселоны" Ламин Ямаль будет вознагражден за игру в составе каталонской команды. Речь идет не только о прибавке к зарплате, но и об обретении нового статуса. Начиная с сезона 2025/2026 молодой футболист будет выступать с 10 номером на спине. Раньше он принадлежал Лионелю Месси. 

Что известно о Ямале 

Вингер "Барселоны" стал одним из лучших футболистов команды еще в прошлом сезоне, когда ему было всего 16 лет. В нынешнем сезоне заметна разница, когда каталонцы играют с Ламином в составе и без него, когда хавбек пропускает матчи по каким-либо причинам. 

Ламин Ямал
Ламин Ямаль забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Чемпион Европы в составе сборной Испании практически каждый месяц устанавливает рекорды в составе каталонской команды. В сезоне 2024/2025 Ямаль сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач. 

Напомним, в сборной Украины поделились версией о том, как допинг оказался в организме Михаила Мудрика. 

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко продолжит нынешний сезон в турецком "Галатасарае". 

Киевское "Динамо", которое скоро встретится с клубом из Стамбула в Лиге Европы, может отпустить Георгия Бущана в клуб из Саудовской Аравии. 

Донецкий "Шахтер" готовится заплатить большие деньги за форварда из Бразилии. 

спорт футбол Лионель Месси Барселона Ламин Ямал

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