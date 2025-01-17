Ламин Ямаль официально получит в Барселоне номер Лионеля Месси

Ламин Ямаль (справа) и Гави празднуют гол. Фото: Reuters/Albert Gea

В "Барселоне" приняли важное решение по поводу будущего Ламина Ямаля. Руководство каталонской "Барселоны" считает игрока лидером "сине-гранатовых".

В следующем сезоне Ямаль получит новый статус, сообщает журналист Жота Жорди на своей странице в Instagram.

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Лидер "Барселоны" Ламин Ямаль будет вознагражден за игру в составе каталонской команды. Речь идет не только о прибавке к зарплате, но и об обретении нового статуса. Начиная с сезона 2025/2026 молодой футболист будет выступать с 10 номером на спине. Раньше он принадлежал Лионелю Месси.

Что известно о Ямале

Вингер "Барселоны" стал одним из лучших футболистов команды еще в прошлом сезоне, когда ему было всего 16 лет. В нынешнем сезоне заметна разница, когда каталонцы играют с Ламином в составе и без него, когда хавбек пропускает матчи по каким-либо причинам.

Ламин Ямаль забивает гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Чемпион Европы в составе сборной Испании практически каждый месяц устанавливает рекорды в составе каталонской команды. В сезоне 2024/2025 Ямаль сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

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