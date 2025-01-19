Перес може звільнити Анчелотті вже взимку — що відомо

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Pablo Morano

У одному із європейських топклубів вже цієї зими може відбутися гучна відставка. Передумови для цього вже є.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може бути звільнений вже цієї зими, повідомляє Relevo.

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Спортивний директор "Реала" Сантьяго Соларі. Фото: instagram.com/santsolri

Хто і коли може замінити Анчелотті

Карло Анчелотті буде звільнений, якщо "Реал" вилетить у стикових матчах Ліги чемпіонів.

У разі, якщо це справді станеться, команду до кінця сезону очолить нинішній спортивний директор мадридського клубу Сантьяго Соларі.

Навіть, якщо Анчелотті втримається, вже влітку він може поступитись місцем нинішньому головному тренеру "Байера" Хабі Алонсо.

Саме його Флорентіно Перес розглядає як наступника італійського спеціаліста.

Станом на сьогодні "Реал" займає друге місце у чемпіонаті Іспанії та 20-е в Лізі чемпіонів.

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