Вінісіус образився на вчинок Анчелотті — що відомо

Гравець мадридського "Реала" Вінісіус. Фото: REUTERS/Pablo Morano

У мадридському "Реалі" після розгрому від "Барселони" панує напружена атмосфера. Один із лідерів клубу вже висловив своє невдоволення.

Форвард "Реала" Вінісіус Жуніор розчарований одним із рішень наставника клубу Карло Анчелотті, повідомляє Football Espana.

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Бразилець зіграв у матчі проти "Барселони" 76 хвилин. У підсумку він відзначився гольовою передачею.

Що не сподобалось Вінісіусу

Вінісіус Жуніор був розчарований тим, що Анчелотті його замінив на 76-й хвилині. Він не зрозумів це рішення та образився на Анчелотті.

За даними ЗМІ, в оточенні футболіста вважають, що тренер "Реала" зробив помилку.

Бразилець в цілому задоволений ставленням у "Реалі" до нього, але нібито йому не подобаються деякі рішення Анчелотті.

Цього сезону Вінісіус Жуніор зіграв за "Реал" 24 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 7 гольових передач.

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