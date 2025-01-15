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Винисиус устроил грандиозный скандал и обиделся на Анчелотти

15 января 2025 15:53
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Винисиус обиделся на поступок Анчелотти — что известно
Игрок мадридского "Реала" Винисиус. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В мадридском "Реале" после разгрома от "Барселоны" царит напряженная атмосфера. Один из лидеров клуба уже выразил свое недовольство.

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор разочарован одним из решений наставника клуба Карло Анчелотти, сообщает Football Espana.

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Бразилец сыграл в матче против "Барселоны" 76 минут. В итоге он отметился голевой передачей.

Что не понравилось Винисиусу 

Винисиус Жуниор был разочарован тем, что Анчелотти его заменил на 76-й минуте. Он не понял это решение и обиделся на Анчелотти.

По данным СМИ, в окружении футболиста считают, что тренер "Реала" совершил ошибку.

Бразилец в целом доволен отношением в "Реале" к нему, но якобы ему не нравятся некоторые решения Анчелотти.

В этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за "Реал" 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

Напомним, в УАФ определили кандидатов на посты в юниорских и юношеских сборных Украины.

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может переехать в другой чемпионат.

Игроки "Ингульца" хотят уйти из клуба и требуют разорвать их контракты.

Инсайдер Игорь Бурбас ответил на угрозы президента "Динамо" Игоря Суркиса. 

спорт футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор

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