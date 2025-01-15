Винисиус обиделся на поступок Анчелотти — что известно

Игрок мадридского "Реала" Винисиус. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В мадридском "Реале" после разгрома от "Барселоны" царит напряженная атмосфера. Один из лидеров клуба уже выразил свое недовольство.

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор разочарован одним из решений наставника клуба Карло Анчелотти, сообщает Football Espana.

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Бразилец сыграл в матче против "Барселоны" 76 минут. В итоге он отметился голевой передачей.

Что не понравилось Винисиусу

Винисиус Жуниор был разочарован тем, что Анчелотти его заменил на 76-й минуте. Он не понял это решение и обиделся на Анчелотти.

По данным СМИ, в окружении футболиста считают, что тренер "Реала" совершил ошибку.

Бразилец в целом доволен отношением в "Реале" к нему, но якобы ему не нравятся некоторые решения Анчелотти.

В этом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за "Реал" 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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