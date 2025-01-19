Перес может уволить Анчелотти уже зимой — что известно

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В одном из европейских топ-клубов уже этой зимой может произойти громкая отставка. Предпосылки для этого уже есть.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может быть уволен уже этой зимой, сообщает Relevo.

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Спортивный директор "Реала" Сантьяго Солари. Фото: instagram.com/santsolri

Кто и когда может заменить Анчелотти

Карло Анчелотти будет уволен, если "Реал" вылетит в стыковых матчах Лиги чемпионов.

В случае, если это действительно произойдет, команду до конца сезона возглавит нынешний спортивный директор мадридского клуба Сантьяго Солари.

Даже если Анчелотти удержится, уже летом он может уступить место нынешнему главному тренеру "Байера" Хаби Алонсо.

Именно его Флорентино Перес рассматривает в качестве преемника итальянского специалиста.

По состоянию на сегодня "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании и 20-е в Лиге чемпионов.

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