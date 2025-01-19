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Перес назвал тренера, который заменит Анчелотти в Реале

19 января 2025 11:05
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Перес может уволить Анчелотти уже зимой — что известно
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В одном из европейских топ-клубов уже этой зимой может произойти громкая отставка. Предпосылки для этого уже есть.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может быть уволен уже этой зимой, сообщает Relevo.

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В СМИ уже знают, что может стать причиной для такого решения. И даже знают имя вероятного преемника.

Тренер Реала Сантьяго Солари
Спортивный директор "Реала" Сантьяго Солари. Фото: instagram.com/santsolri

Кто и когда может заменить Анчелотти

Карло Анчелотти будет уволен, если "Реал" вылетит в стыковых матчах Лиги чемпионов.

В случае, если это действительно произойдет, команду до конца сезона возглавит нынешний спортивный директор мадридского клуба Сантьяго Солари.

Даже если Анчелотти удержится, уже летом он может уступить место нынешнему главному тренеру "Байера" Хаби Алонсо.

Именно его Флорентино Перес рассматривает в качестве преемника итальянского специалиста.

По состоянию на сегодня "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании и 20-е в Лиге чемпионов.

Напомним, киевское "Динамо" во вторник сыграет очередной матч Лиги Европы. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

Один из ключевых игроков киевского "Динамо" может перейти в один из английских клубов.

В то же время украинец, который сейчас играет в чемпионате Англии, может вернуться домой.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил выбором команды для просмотра потенциальных новичков.

спорт футбол Реал Мадрид Флорентино Перес Карло Анчелотти

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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