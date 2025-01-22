Яремчук отказался от перехода в клуб Серии А — известна причина

Яремчук отказался от трансфера в Италию — чего он ждет
Трансфер известного украинского игрока, похоже, сорвался. Причиной стала позиция футболиста.
Форвард сборной Украины и греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук был близок к переходу в итальянскую "Венецию", пишет Europa Calcio.
Ситуация была близка к разрешению. Но в последний момент сорвалась.
Почему Яремчук не перешел в "Венецию"
"Олимпиакос" и "Венеция" согласовали аренду игрока с правом выкупа, но он отказался от трансфера.
Яремчук решил, что хочет ждать более амбициозные предложения работы.
Ожидалось, что "Венеция" должна была заплатить 500 тысяч евро за аренду игрока с правом выкупа за 3-4 миллиона евро.
Яремчук должен был стать заменой для форварда "Венеции" Йоэла Похьянпало, который планирует перейти в "Палермо".
В этом сезоне Роман Яремчук сыграл всего 265 минут за "Олимпиакос", на его счету два забитых мяча.
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