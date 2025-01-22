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Яремчук відмовився від трансферу в Італію — чого він чекає

22 січня 2025 16:47
Олександр Ільющенков - Редактор
Яремчук відмовився від переходу до клубу Серії А — відома причина
Гравець "Олімпіакоса" Роман Яремчук (на передньому плані). Фото: instagram.com/r.yaremchuk
Олександр Ільющенков - Редактор

Трансфер відомого українського гравця, схоже, зірвався. Причиною стала позиція футболіста.

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук був близьким до переходу до італійської "Венеції", пише Europa Calcio

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Ситуація була близька до вирішення. Але в останній момент зірвалась. 

Чому Яремчук не перейшов в "Венецію"

"Олімпіакос" та "Венеція" погодили оренду гравця з правом викупу, але він відмовився від трансферу. 

Яремчук вирішив, що хоче чекати більш амбітні пропозиції роботи. 

Очікувалося, що "Венеція" мала заплатити 500 тисяч євро за оренду гравця з правом викупу за 3-4 мільйони євро.

Яремчук мав стати заміною для форварда "Венеції" Йоела По'янпало, який планує перейти до "Палермо". 

Цього сезону Роман Яремчук зіграв усього 265 хвилин за "Олімпіакос", на його рахунку два забитих м'ячі.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на нічию "Динамо" з "Галатасараєм".

Форвард "Галатасарая" збирався влаштувати бійку з гравцем "Динамо". 

Вболівальники "Галатасарая" розкритикували гравців після втраченої перемоги над "Динамо". 

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін провалив гру з "Барселоною". 

Український боксер Олександр Усик може провести бій наприкінці цього року. 

спорт футбол Збірна України з футболу Футбол трансфери Роман Яремчук Олімпіакос

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