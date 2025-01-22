Яремчук відмовився від переходу до клубу Серії А — відома причина

Гравець "Олімпіакоса" Роман Яремчук (на передньому плані). Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Трансфер відомого українського гравця, схоже, зірвався. Причиною стала позиція футболіста.

Форвард збірної України та грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук був близьким до переходу до італійської "Венеції", пише Europa Calcio.

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Чому Яремчук не перейшов в "Венецію"

"Олімпіакос" та "Венеція" погодили оренду гравця з правом викупу, але він відмовився від трансферу.

Яремчук вирішив, що хоче чекати більш амбітні пропозиції роботи.

Очікувалося, що "Венеція" мала заплатити 500 тисяч євро за оренду гравця з правом викупу за 3-4 мільйони євро.

Яремчук мав стати заміною для форварда "Венеції" Йоела По'янпало, який планує перейти до "Палермо".

Цього сезону Роман Яремчук зіграв усього 265 хвилин за "Олімпіакос", на його рахунку два забитих м'ячі.

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