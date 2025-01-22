Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Фанати Галатасарая розлючені — що пишуть після матчу з Динамо arrow

Фанати Галатасарая розлючені — що пишуть після матчу з Динамо

22 січня 2025 11:16
Олександр Ільющенков - Редактор
Реакція фанатів Галатасарая на нічию з Динамо — найцікавіші коментарі
Гравець "Галатасарая" під час матчу. Фото: instagram.com/galatasaray
Олександр Ільющенков - Редактор

Відставка тренера, суперечки щодо голкіпера та відверте нерозуміння того, як їхня команда примудрилася втратити очки. Так реагують турецькі фанати на вчорашній поєдинок Ліги Європи

Вболівальники "Галатасарая" засипали повідомленнями Instagram клубу після вчорашнього матчу проти київського "Динамо", який завершився з рахунком 3:3, повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Очевидно, приємних слів там не було. Команда та її тренер зазнали нищівної критики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Galatasaray (@galatasaray)

Що писали фанати "Галатасарая" 

По-перше, критикували тренера команди Окана Бурука. Звісно, доходило до вимог відставки. 

Коментар вболівальника Галатасарая
Коментар вболівальника "Галатасарая". Фото: скриншот instagram.com/galatasaray

"Окан негайно має йти у відставку! У суперника один забитий м'яч за шість поєдинків. Вони забили нам три. Відставка!"

Окрема суперечка виникла щодо голкіпера "Галатасарая" Фернандо Муслери. Одні вболівальники вважають його винним у результаті, інші захищають легенду клубу: 

коментар фаната Галатасарая
Коментар фаната "Галатасарая". Фото: скриншот instagram.com/galatasaray

"Наша легенда Фернандо Муслера, людина, яка вірна клубу з 2011 року, яка внесла великий внесок у трофеї клубу... Як можна освистувати та критикувати цього футболіста?" 

Ось, до речі, сам свист. 

Окремо турки звертали увагу, що в країні траур через страшну пожежу на гірськолижному курорті, через яку загинуло понад 70 людей. 

Цілком можливо, що саме тому обговорення результату було не таким агресивним, як це часто буває після невдалого результату. 

Нагадаємо, зірка "Галатасарая" Віктор Осімхен намагався вдарити гравця "Динамо" під час матчу. 

Голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін провалився у матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Український боксер Олександр Усик може повернутись на ринг наприкінці 2025 року

спорт футбол Ліга чемпіонів Динамо Галатасарай вболівальники

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:34 Окупанти встановили захмарні ціни на залізничні квитки на ТОТ

11:27 Нічна атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:21 Зеленський і Мерц домовилися про спільну протидію Росії

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

11:34 Окупанти встановили захмарні ціни на залізничні квитки на ТОТ

11:27 Нічна атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:21 Зеленський і Мерц домовилися про спільну протидію Росії

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати