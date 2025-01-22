Реакція фанатів Галатасарая на нічию з Динамо — найцікавіші коментарі

Гравець "Галатасарая" під час матчу. Фото: instagram.com/galatasaray

Відставка тренера, суперечки щодо голкіпера та відверте нерозуміння того, як їхня команда примудрилася втратити очки. Так реагують турецькі фанати на вчорашній поєдинок Ліги Європи.

Вболівальники "Галатасарая" засипали повідомленнями Instagram клубу після вчорашнього матчу проти київського "Динамо", який завершився з рахунком 3:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що писали фанати "Галатасарая"

По-перше, критикували тренера команди Окана Бурука. Звісно, доходило до вимог відставки.

Коментар вболівальника "Галатасарая". Фото: скриншот instagram.com/galatasaray

"Окан негайно має йти у відставку! У суперника один забитий м'яч за шість поєдинків. Вони забили нам три. Відставка!"

Окрема суперечка виникла щодо голкіпера "Галатасарая" Фернандо Муслери. Одні вболівальники вважають його винним у результаті, інші захищають легенду клубу:

Коментар фаната "Галатасарая". Фото: скриншот instagram.com/galatasaray

"Наша легенда Фернандо Муслера, людина, яка вірна клубу з 2011 року, яка внесла великий внесок у трофеї клубу... Як можна освистувати та критикувати цього футболіста?"

Ось, до речі, сам свист.

Окремо турки звертали увагу, що в країні траур через страшну пожежу на гірськолижному курорті, через яку загинуло понад 70 людей.

Цілком можливо, що саме тому обговорення результату було не таким агресивним, як це часто буває після невдалого результату.

Нагадаємо, зірка "Галатасарая" Віктор Осімхен намагався вдарити гравця "Динамо" під час матчу.

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