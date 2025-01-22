Окан Бурук про нічию Галатасарая з Динамо в Лізі Європи

Тренер Галатасарая залишився незадоволений матчем з Динамо
Київське "Динамо" у Лізі Європи спромоглося зробити камбек і привезло зі Стамбула нічию. Після гри тренер суперника Окан Бурук був незадоволений результатом.
Наставник "Галатасарая" прокоментував нічийний результат. Слова Бурука навела пресслужба УЄФА.
Тренер "Галатасарая" чекав на інший результат
Бурук заявив, що команда, рано відкривши рахунок, припустилася помилок, пропустив наприкінці першого тайму.
За словами фахівця, "Галатасарай" прагнув забити третій і четвертий голи, але реалізувати свої моменти їм не вдалося.
"Я хочу відзначити своїх гравців за їхню самовіддачу, якість гри і прагнення до голів. Хоча результат не виправдав наших очікувань, продемонстрована гра та пристрасть дають надію на успішні матчі в майбутньому", — сказав тренер.
Бурук зазначив, що його команда припускалася помилок у захисті, надаючи занадто багато можливостей суперникові та пропускаючи голи. Фахівець пообіцяв докласти максимум зусиль для їх усунення.
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