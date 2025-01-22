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Тренер Галатасарая залишився незадоволений матчем з Динамо

22 січня 2025 01:41
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Окан Бурук про нічию Галатасарая з Динамо в Лізі Європи
Окан Бурук. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" у Лізі Європи спромоглося зробити камбек і привезло зі Стамбула нічию. Після гри тренер суперника Окан Бурук був незадоволений результатом.

Наставник "Галатасарая" прокоментував нічийний результат. Слова Бурука навела пресслужба УЄФА.

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Олександр Шовковський та Окан Бурук. Фото: Reuters

Тренер "Галатасарая" чекав на інший результат

Бурук заявив, що команда, рано відкривши рахунок, припустилася помилок, пропустив наприкінці першого тайму.

За словами фахівця, "Галатасарай" прагнув забити третій і четвертий голи, але реалізувати свої моменти їм не вдалося.

"Я хочу відзначити своїх гравців за їхню самовіддачу, якість гри і прагнення до голів. Хоча результат не виправдав наших очікувань, продемонстрована гра та пристрасть дають надію на успішні матчі в майбутньому", — сказав тренер.

Бурук зазначив, що його команда припускалася помилок у захисті, надаючи занадто багато можливостей суперникові та пропускаючи голи. Фахівець пообіцяв докласти максимум зусиль для їх усунення.

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футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай єврокубки

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