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Тренер Галатасарая остался недоволен матчем с Динамо

22 января 2025 01:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Окан Бурук о ничье Галатасарая с Динамо в Лиге Европы
Окан Бурук. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Киевское "Динамо" в Лиге Европы смогло сделать камбэк и привезло со Стамбула ничью. После игры тренер соперника Окан Бурук был недоволен результатом.

Наставник "Галатасарая" прокомментировал ничейный результат. Слова Бурука привела пресс-служба УЕФА.

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Александр Шовковский и Окан Бурук. Фото: Reuters

Тренер "Галатасарая" ждал другой результат

Бурук заявил, что команда, рано открыв счет, допустила ошибку, пропустив в конце первого тайма.

По словам специалиста, "Галатасарай" стремился забить третий и четвертый голы, но реализовать свои моменты им не удалось.

"Я хочу отметить своих игроков за их самоотдачу, качество игры и стремление к голам. Хотя результат не оправдал наших ожиданий, продемонстрированная игра и страсть дают надежду на успешные матчи в будущем", — сказал тренер.

Бурук отметил, что его команда допускала ошибки в защите, предоставляя слишком много возможностей сопернику и пропуская голы. Специалист пообещал приложить максимум усилий для их устранения.

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футбол Динамо Лига Европы Галатасарай еврокубки

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