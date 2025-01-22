Окан Бурук о ничье Галатасарая с Динамо в Лиге Европы

Окан Бурук. Фото: Reuters

Киевское "Динамо" в Лиге Европы смогло сделать камбэк и привезло со Стамбула ничью. После игры тренер соперника Окан Бурук был недоволен результатом.

Наставник "Галатасарая" прокомментировал ничейный результат. Слова Бурука привела пресс-служба УЕФА.

Читайте также:

Александр Шовковский и Окан Бурук. Фото: Reuters

Тренер "Галатасарая" ждал другой результат

Бурук заявил, что команда, рано открыв счет, допустила ошибку, пропустив в конце первого тайма.

По словам специалиста, "Галатасарай" стремился забить третий и четвертый голы, но реализовать свои моменты им не удалось.

"Я хочу отметить своих игроков за их самоотдачу, качество игры и стремление к голам. Хотя результат не оправдал наших ожиданий, продемонстрированная игра и страсть дают надежду на успешные матчи в будущем", — сказал тренер.

Бурук отметил, что его команда допускала ошибки в защите, предоставляя слишком много возможностей сопернику и пропуская голы. Специалист пообещал приложить максимум усилий для их устранения.

Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин изменил решение о том, готов ли он уйти из "Реала".

Стало известно, сколько Александр Поворознюк платит футболистам "Ингульца".

Чемпион мира в хевивейте Александр Усик вернется на ринг в 2025 году.

Украинская легенда супертяжелого веса Владимир Кличко собирается стать чемпионом мира.