Игрок Ингульца признался, сколько ему платит Поворознюк — детали

Сколько платит Поворознюк в Ингульце — игрок шокировал цифрой
В "Ингульце" продолжается конфликт, который связан с заработной платой и переводом нескольких игроков в дубль. Один из футболистов поделился деталями истории с журналистами.
Игрок "Ингульца" Юрий Козыренко в интервью "Украинскому футболу" рассказал о конфликте с руководством клуба.
По его словам, он вместе еще с тремя игроками подали заявления на расторжение контракта в одностороннем порядке. Речь также идет об Александре Козаке, Максиме Мельничуке и Сергее Петько.
Что происходит в "Ингульце"
Козыренко подтвердил, что четверо игроков обратились в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Он также рассказал, какая сейчас ситуация по задолженности по зарплате:
"Платят минималку — 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все".
По словам Козыренко, его и еще трех игроков перевели в U-19 в день зарплаты, потому что "тренер хотел показаться "хорошим" перед президентом".
Сейчас, отметил Козыренко, было написано заявление о расторжении контракта в одностороннем порядке. После этого оно будет подано в Палату по разрешению споров УАФ.
"Мне посоветовали, что можно уже подписывать контракт с новым клубом, потому что решение спора может затянуться. Согласно документам мы уже свободные агенты", — резюмировал он.
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