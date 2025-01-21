Гравець Інгульця зізнався, скільки йому платить Поворознюк — деталі

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets

В "Інгульці" продовжується конфлікт, який пов'язаний із заробітною платою та переведенням кількох гравців в дубль. Один із футболістів поділився деталями історії з журналістами.

Гравець "Інгульця" Юрій Козиренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про конфлікт з керівництвом клубу.

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За його словами, він разом ще з трьома гравцями подали заяви на розірвання контракту в односторонньому порядку. Мова також йде про Олександра Козака, Максима Мельничука та Сергія Петька.

Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін. Фото: instagram.com/fcinhulets

Що відбувається в "Інгульці"

Козиренко підтвердив, що четверо гравців звернулись до клубу з проханням розірвати контракт в односторонньому порядку.

Він також розповів, яка зараз ситуація щодо заборгованості по зарплаті:

"Платять мінімалку – 6 400 гривень вже 3-й місяць поспіль, то й усе".

За словами Козиренка, його та ще трьох гравців перевели до U-19 в день зарплатні, тому що "тренер хотів показатися "хорошим" перед президентом".

Зараз, зазначив Козиренко, була написана заява про розірвання контракту в односторонньому порядку. Після цього вона буде подана в Палату з вирішення спорів УАФ.

"Мені порадили, то можна вже підписувати контракт з новим клубом, бо вирішення спору може затягнутися. Згідно з документами ми вже вільні агенти", — резюмував він.

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