Гравець Інгульця зізнався, скільки йому платить Поворознюк — деталі

Скільки платить Поворознюк в Інгульці — гравець шокував цифрою
В "Інгульці" продовжується конфлікт, який пов'язаний із заробітною платою та переведенням кількох гравців в дубль. Один із футболістів поділився деталями історії з журналістами.
Гравець "Інгульця" Юрій Козиренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про конфлікт з керівництвом клубу.
За його словами, він разом ще з трьома гравцями подали заяви на розірвання контракту в односторонньому порядку. Мова також йде про Олександра Козака, Максима Мельничука та Сергія Петька.
Що відбувається в "Інгульці"
Козиренко підтвердив, що четверо гравців звернулись до клубу з проханням розірвати контракт в односторонньому порядку.
Він також розповів, яка зараз ситуація щодо заборгованості по зарплаті:
"Платять мінімалку – 6 400 гривень вже 3-й місяць поспіль, то й усе".
За словами Козиренка, його та ще трьох гравців перевели до U-19 в день зарплатні, тому що "тренер хотів показатися "хорошим" перед президентом".
Зараз, зазначив Козиренко, була написана заява про розірвання контракту в односторонньому порядку. Після цього вона буде подана в Палату з вирішення спорів УАФ.
"Мені порадили, то можна вже підписувати контракт з новим клубом, бо вирішення спору може затягнутися. Згідно з документами ми вже вільні агенти", — резюмував він.
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