Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Скільки платить Поворознюк в Інгульці — гравець шокував цифрою arrow

Скільки платить Поворознюк в Інгульці — гравець шокував цифрою

21 січня 2025 15:11
Олександр Ільющенков - Редактор
Гравець Інгульця зізнався, скільки йому платить Поворознюк — деталі
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/fcinhulets
Олександр Ільющенков - Редактор

В "Інгульці" продовжується конфлікт, який пов'язаний із заробітною платою та переведенням кількох гравців в дубль. Один із футболістів поділився деталями історії з журналістами. 

Гравець "Інгульця" Юрій Козиренко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про конфлікт з керівництвом клубу. 

Читайте також:

За його словами, він разом ще з трьома гравцями подали заяви на розірвання контракту в односторонньому порядку. Мова також йде про Олександра Козака, Максима Мельничука та Сергія Петька. 

Тренер Інгульця Василь Кобін
Головний тренер "Інгульця" Василь Кобін. Фото: instagram.com/fcinhulets

Що відбувається в "Інгульці"

Козиренко підтвердив, що четверо гравців звернулись до клубу з проханням розірвати контракт в односторонньому порядку. 

Він також розповів, яка зараз ситуація щодо заборгованості по зарплаті: 

"Платять мінімалку – 6 400 гривень вже 3-й місяць поспіль, то й усе".

За словами Козиренка, його та ще трьох гравців перевели до U-19 в день зарплатні, тому що "тренер хотів показатися "хорошим" перед президентом".

Зараз, зазначив Козиренко, була написана заява про розірвання контракту в односторонньому порядку. Після цього вона буде подана в Палату з вирішення спорів УАФ. 

"Мені порадили, то можна вже підписувати контракт з новим клубом, бо вирішення спору може затягнутися. Згідно з документами ми вже вільні агенти", — резюмував він. 

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін може залишитись у своєму нинішньому клубі. 

Легендарний український боксер Володимир Кличко планує повернення на ринг задля рекорду. 

Сьогодні відбудеться матч Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо", вже відомо де та коли його дивитись. 

спорт футбол Олександр Поворознюк Інгулець спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:03 У Білорусі розпочались дострокові вибори президента

15:02 Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра

14:59 Розкрито всі деталі лінійки Samsung Galaxy S25 до презентації

14:58 Пенсіонера з інвалідністю не пустили за кордон — у чому причина

14:49 Схеми для ухилянтів — СБУ затримала організатора переправлень

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:47 Українці продовжують скуповувати долар – що відбувається на ринку

14:47 Свириденко пояснила у Давосі, як атаки РФ дестабілізують світ

14:39 На Полтавщині директор держзаводу привласнив мільярди — деталі

14:38 Посадовцю КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру

14:30 Зарплати від 20 тис. грн — ТОП-5 вакансій без досвіду роботи

15:03 У Білорусі розпочались дострокові вибори президента

15:02 Морози та вітер — якою буде погода у Харкові завтра

14:59 Розкрито всі деталі лінійки Samsung Galaxy S25 до презентації

14:58 Пенсіонера з інвалідністю не пустили за кордон — у чому причина

14:49 Схеми для ухилянтів — СБУ затримала організатора переправлень

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:47 Українці продовжують скуповувати долар – що відбувається на ринку

14:47 Свириденко пояснила у Давосі, як атаки РФ дестабілізують світ

14:39 На Полтавщині директор держзаводу привласнив мільярди — деталі

14:38 Посадовцю КО "Київзеленбуд" повідомили про підозру

14:30 Зарплати від 20 тис. грн — ТОП-5 вакансій без досвіду роботи

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025