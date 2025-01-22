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Трубін пропустив 5 голів від Барселони — як оцінили його гру

22 січня 2025 09:26
Станіслав Костюк - Редактор
Трубін став одним із найгірших гравців матчу Бенфіки з Барселоною
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станіслав Костюк - Редактор

Каталонська "Барселона" продемонструвала характер та вирвала перемогу в матчі Ліги чемпіонів з "Бенфікою" у Португалії. Український воротар "орлів" Анатолій Трубін пропустив вирішальний гол на останніх секундах поєдинку.

Голкіпер "Бенфіки" отримав одну з найнижчих оцінок серед гравців обох команд, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У рамках 7 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" втратила вдома перемогу над "Барселоною". Португальці кілька разів вели в рахунку, але наприкінці поєдинку пропустили два голи й зазнали фіаско з рахунком 4:5. Анатолій Трубін провів на полі весь матч.

"Барселона" виходила в плей-офф

Підопічні Ганса-Дітера Фліка пропустили перший гол на 2 хвилині матчу, а під кінець пів години першого тайму програвали з рахунком 1:3. Але каталонці зуміли забити три м'ячі наприкінці зустрічі: на 78, 86 та 90+6 хвилинах. Це дозволило "Барселоні" здобути шосту перемогу за однієї поразки в Лізі чемпіонів. "Синьо-гранатові" посідають друге місце в турнірній таблиці. 

Оцінки за матч Бенфіки і Барселони
Оцінки футболістам за матч Ліги чемпіонів. Фото: скриншот Whoscored

"Бенфіка" після поразки від каталонців опустилася на 18 сходинку. Португальці тричі перемагали, один раз зіграли внічию і допустили три поразки. Анатолій Трубін став найгіршим гравцем у складі своєї команди. Він отримав оцінку 5.1 від аналітичного порталу Whoscored. Нижчий бал тільки у голкіпера "Барселони" Войцеха Щенсного, якому поставили 4.8. Героєм поєдинку став бразилець Рафінья, який отримав оцінку 9.2 бала.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Барселона Бенфіка Анатолій Трубін

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