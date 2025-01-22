Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин пропустил 5 голов от Барселоны — как оценили его игру arrow

Трубин пропустил 5 голов от Барселоны — как оценили его игру

22 января 2025 09:26
Станислав Костюк - Редактор
Трубин стал одним из худших игроков матча Бенфики с Барселоной
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станислав Костюк - Редактор

Каталонская "Барселона" продемонстрировала характер и вырвала победу в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" в Португалии. Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин пропустил решающий гол на последних секундах поединка. 

Голкипер "Бенфики" получил одну из самых низких оценок среди игроков обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В рамках 7 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" упустила дома победу над "Барселоной". Португальцы несколько раз вели в счете, но в конце поединка пропустили два гола и потерпели фиаско со счетом 4:5. Анатолий Трубин провел на поле весь матч. 

"Барселона" выходил в плей-офф

Подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили первый гол на 2 минуте матча, а к исходу получаса первого тайма проигрывали со счетом 1:3. Но каталонцы сумели забить три мяча в конце встречи: на 78, 86 и 90+6 минутах. Это позволило "Барселоне" одержать шестую победу при одном поражении в Лиге чемпионов. "Сине-гранатовые" занимают второе место в турнирной таблице. 

Оценки за матч Бенфики и Барселоны
Оценки футболистам за матч Лиги чемпионов. Фото: скриншот Whoscored

"Бенфика" после поражения от каталонцев опустилась на 18 строчку. Португальцы трижды побеждали, один раз сыграли вничью и допустили три поражения. Анатолий Трубин стал худшим игроком в составе своей команды. Он получил оценку 5.1 от аналитического портала Whoscored. Ниже балл только у голкипера "Барселоны" Войцеха Щенсного, которому поставили 4.8. Героем поединка стал бразилец Рафинья, который получил оценку 9.2 балла. 

Напомним, Александра Усик должен выйти на ринг в 2025 году — известно, кто станет соперником украинца. 

Другой украинский голкипер — Андрей Лунин — может остаться в "Реале" при одном важном условии. 

А в "Ингульце" снова прогремел скандал, который связан с президентом клуба Александром Поворознюком. 

спорт футбол Лига чемпионов Барселона Бенфика Анатолий Трубин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:05 Госсекретарь США объяснил, как должна завершиться война в Украине

11:00 Выплата 10,8 тыс. грн — кто получит помощь UNHCR в январе

10:56 Конкурс на нового директора БЭБ — что известно о кандидате

10:42 Избиение ребенка в Белой Церкви — когда о драке узнали в школе

10:38 Избиение девочки в Белой Церкви — кто будет нести ответственность

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:38 8 тысяч долларов за охрану — в Одессе будут судить полицейских

10:37 Нарушение для спасения — почему пенсионеры в Японии идут в тюрьму

10:31 Очереди на границе Украины — скопление машин заметили на двух КПП

10:20 Стали известны детали об избиении девушки на Киевщине

10:02 Xiaomi представила эмулятор ПК-игр для своих планшетов — детали

11:05 Госсекретарь США объяснил, как должна завершиться война в Украине

11:00 Выплата 10,8 тыс. грн — кто получит помощь UNHCR в январе

10:56 Конкурс на нового директора БЭБ — что известно о кандидате

10:42 Избиение ребенка в Белой Церкви — когда о драке узнали в школе

10:38 Избиение девочки в Белой Церкви — кто будет нести ответственность

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:38 8 тысяч долларов за охрану — в Одессе будут судить полицейских

10:37 Нарушение для спасения — почему пенсионеры в Японии идут в тюрьму

10:31 Очереди на границе Украины — скопление машин заметили на двух КПП

10:20 Стали известны детали об избиении девушки на Киевщине

10:02 Xiaomi представила эмулятор ПК-игр для своих планшетов — детали

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать