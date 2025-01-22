Трубин стал одним из худших игроков матча Бенфики с Барселоной

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Каталонская "Барселона" продемонстрировала характер и вырвала победу в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" в Португалии. Украинский вратарь "орлов" Анатолий Трубин пропустил решающий гол на последних секундах поединка.

Голкипер "Бенфики" получил одну из самых низких оценок среди игроков обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 7 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" упустила дома победу над "Барселоной". Португальцы несколько раз вели в счете, но в конце поединка пропустили два гола и потерпели фиаско со счетом 4:5. Анатолий Трубин провел на поле весь матч.

"Барселона" выходил в плей-офф

Подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили первый гол на 2 минуте матча, а к исходу получаса первого тайма проигрывали со счетом 1:3. Но каталонцы сумели забить три мяча в конце встречи: на 78, 86 и 90+6 минутах. Это позволило "Барселоне" одержать шестую победу при одном поражении в Лиге чемпионов. "Сине-гранатовые" занимают второе место в турнирной таблице.

Оценки футболистам за матч Лиги чемпионов. Фото: скриншот Whoscored

"Бенфика" после поражения от каталонцев опустилась на 18 строчку. Португальцы трижды побеждали, один раз сыграли вничью и допустили три поражения. Анатолий Трубин стал худшим игроком в составе своей команды. Он получил оценку 5.1 от аналитического портала Whoscored. Ниже балл только у голкипера "Барселоны" Войцеха Щенсного, которому поставили 4.8. Героем поединка стал бразилец Рафинья, который получил оценку 9.2 балла.

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