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Зірка Галатасарая намагався вдарити гравця Динамо під час матчу

22 січня 2025 10:13
Станіслав Костюк - Редактор
Осімхен намагався вдарити гравця Динамо, який лежав на газоні
Віктор Осімхен незадоволений своєю грою. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Станіслав Костюк - Редактор

Київське "Динамо" зуміло набрати свій перший бал у нинішньому розіграші Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського зіграла на виїзді внічию з турецьким "Галатасараєм".

Матч запам'ятався не тільки голами, а й негарним епізодом, який спровокував футболіст турецької команди, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У рамках 7 туру Ліги Європи "Галатасарай" втратив у Стамбулі перемогу над "Динамо". Дубль Андрія Ярмоленка в другому таймі дозволив команді Олександра Шовковського завоювати перше очко за сім матчів. Такий результат протистояння роздратував деяких гравців турецької команди.

Інцидент під час матчу 

Наприкінці поєдинку форвард "Галатасарая" Віктор Осімхен почала нервувати, що ледь не призвело до бійки прямо на полі. Футболіст турецької команди жорстко поборовся з Тарасом Михавком за м'яч, після чого захисник "Динамо" схопився за голову й впав на газон.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен атакує Тараса Михавка. Фото: скриншот Мегого

Осімхен не повірив у те, що порушив правила. Віктор підбіг до суперника і спробував його вдарити. За партнера по команді заступився Костянтин Вівчаренко, який не дозволив форварду "Галатасарая" продовжити атаку на суперника. У підсумку Вівчаренко отримав від судді жовту картку, але при цьому вдалося уникнути розвитку конфлікту.

Свій наступний поєдинок у Лізі Європи "Динамо" проведе 30 січня. Суперником київської команди стане РФШ із Латвії. 

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін пропустив п'ять голів в одному матчі від каталонської "Барселони". 

Відомий боксер кинув виклик Олександру Усику — українець може повернутися на ринг наприкінці 2025 року.  

У Андрія Луніна з'явився шанс повернутися в основний склад мадридського "Реала".

футбол Динамо Ліга Європи Галатасарай Віктор Осімхен Тарас Михавко

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