Осімхен намагався вдарити гравця Динамо, який лежав на газоні

Віктор Осімхен незадоволений своєю грою. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Київське "Динамо" зуміло набрати свій перший бал у нинішньому розіграші Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського зіграла на виїзді внічию з турецьким "Галатасараєм".

Матч запам'ятався не тільки голами, а й негарним епізодом, який спровокував футболіст турецької команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 7 туру Ліги Європи "Галатасарай" втратив у Стамбулі перемогу над "Динамо". Дубль Андрія Ярмоленка в другому таймі дозволив команді Олександра Шовковського завоювати перше очко за сім матчів. Такий результат протистояння роздратував деяких гравців турецької команди.

Інцидент під час матчу

Наприкінці поєдинку форвард "Галатасарая" Віктор Осімхен почала нервувати, що ледь не призвело до бійки прямо на полі. Футболіст турецької команди жорстко поборовся з Тарасом Михавком за м'яч, після чого захисник "Динамо" схопився за голову й впав на газон.

Віктор Осімхен атакує Тараса Михавка. Фото: скриншот Мегого

Осімхен не повірив у те, що порушив правила. Віктор підбіг до суперника і спробував його вдарити. За партнера по команді заступився Костянтин Вівчаренко, який не дозволив форварду "Галатасарая" продовжити атаку на суперника. У підсумку Вівчаренко отримав від судді жовту картку, але при цьому вдалося уникнути розвитку конфлікту.

Свій наступний поєдинок у Лізі Європи "Динамо" проведе 30 січня. Суперником київської команди стане РФШ із Латвії.

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