Галатасарай Динамо — як зіграли команди та хто переміг

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У Лізі Європи триває черговий тур загального етапу. Усі охочі могли слідкувати за поєдинком "Галатасарай" — "Динамо".

Київське "Динамо" зіграло внічию з "Галатасараєм" на полі стадіону "Алі Самі Єн" у Туреччині, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гравці "Галатасарая" під час матчу с "Динамо". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Як пройшов матч "Галатасарай" — "Динамо"

У першому таймі "Галатасарай" швидко відкрив рахунок, на шостій хвилині відзначився Девісон Санчес. Вже на 21 хвилині Абдулкерім Бардакчі подвоїв рахунок.

У "Галатасарая" була повна перевага у грі, але "Динамо" наприкінці тайму змогло провести хорошу контратаку, яка призвела до голу Владислава Ваната.

Другий тайм був ще більш веселим. На 53 хвилині у ворота "Динамо" призначили пенальті, яке реалізував Віктор Осімхен.

Через 15 хвилин Андрій Ярмоленко з передачі Олександра Піхальонка скоротив розрив в рахунку.

На 81 хвилині Андрій Ярмоленко забив третій м'яч у ворота "Галатасарая".

"Галатасарай" — "Динамо" — 3:3

Голи: Девісон Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 — Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81.

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