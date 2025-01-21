Галатасарай Динамо — як зіграли команди та хто переміг

Кияни створили сенсацію — все про матч Галатасарай — Динамо
У Лізі Європи триває черговий тур загального етапу. Усі охочі могли слідкувати за поєдинком "Галатасарай" — "Динамо".
Київське "Динамо" зіграло внічию з "Галатасараєм" на полі стадіону "Алі Самі Єн" у Туреччині, повідомляє портал Новини.LIVE.
Матч вийшов досить напруженим. Кияни чи не вперше за єврокубковий сезон змогли нав'язати боротьбу супернику.
Як пройшов матч "Галатасарай" — "Динамо"
У першому таймі "Галатасарай" швидко відкрив рахунок, на шостій хвилині відзначився Девісон Санчес. Вже на 21 хвилині Абдулкерім Бардакчі подвоїв рахунок.
У "Галатасарая" була повна перевага у грі, але "Динамо" наприкінці тайму змогло провести хорошу контратаку, яка призвела до голу Владислава Ваната.
Другий тайм був ще більш веселим. На 53 хвилині у ворота "Динамо" призначили пенальті, яке реалізував Віктор Осімхен.
Через 15 хвилин Андрій Ярмоленко з передачі Олександра Піхальонка скоротив розрив в рахунку.
На 81 хвилині Андрій Ярмоленко забив третій м'яч у ворота "Галатасарая".
"Галатасарай" — "Динамо" — 3:3
Голи: Девісон Санчес, 6, Бардакчі, 21, Осімхен, 53 — Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81.
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