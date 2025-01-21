Галатасарай Динамо — как сыграли команды и кто победил

Киевляне сотворили сенсацию — все о матче Галатасарай — Динамо
В Лиге Европы продолжается очередной тур общего этапа. Все желающие могли следить за поединком "Галатасарай" — "Динамо".
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Галатасараем" на поле стадиона "Али Сами Ен" в Турции, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч получился достаточно напряженным. Киевляне едва ли не впервые за еврокубковый сезон смогли навязать борьбу сопернику.
Как прошел матч "Галатасарай" — "Динамо"
В первом тайме "Галатасарай" быстро открыл счет, на шестой минуте отличился Дэвисон Санчес. Уже на 21 минуте Абдулкерим Бардакчи удвоил счет.
У "Галатасарая" было полное преимущество в игре, но "Динамо" в конце тайма смогло провести хорошую контратаку, которая привела к голу Владислава Ваната.
Второй тайм был еще более веселым. На 53 минуте в ворота "Динамо" назначили пенальти, который реализовал Виктор Осимхен.
Спустя 15 минут Андрей Ярмоленко с передачи Александра Пихаленка сократил разрыв в счете.
На 81 минуте Андрей Ярмоленко забил третий мяч в ворота "Галатасарая".
"Галатасарай" — "Динамо" — 3:3
Голы: Девисон Санчес, 6, Бардакчи, 21, Осимхен, 53 — Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81.
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