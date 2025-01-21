Галатасарай Динамо — как сыграли команды и кто победил

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В Лиге Европы продолжается очередной тур общего этапа. Все желающие могли следить за поединком "Галатасарай" — "Динамо".

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Галатасараем" на поле стадиона "Али Сами Ен" в Турции, сообщает портал Новини.LIVE.

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Игроки "Галатасарая" во время матча с "Динамо". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Как прошел матч "Галатасарай" — "Динамо"

В первом тайме "Галатасарай" быстро открыл счет, на шестой минуте отличился Дэвисон Санчес. Уже на 21 минуте Абдулкерим Бардакчи удвоил счет.

У "Галатасарая" было полное преимущество в игре, но "Динамо" в конце тайма смогло провести хорошую контратаку, которая привела к голу Владислава Ваната.

Второй тайм был еще более веселым. На 53 минуте в ворота "Динамо" назначили пенальти, который реализовал Виктор Осимхен.

Спустя 15 минут Андрей Ярмоленко с передачи Александра Пихаленка сократил разрыв в счете.

На 81 минуте Андрей Ярмоленко забил третий мяч в ворота "Галатасарая".

"Галатасарай" — "Динамо" — 3:3

Голы: Девисон Санчес, 6, Бардакчи, 21, Осимхен, 53 — Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81.

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