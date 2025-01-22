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Звезда Галатасарая пытался ударить игрока Динамо во время матча

22 января 2025 10:13
Станислав Костюк - Редактор
Осимхен пытался ударить игрока Динамо, который лежал на газоне
Виктор Осимхен недоволен своей игрой. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Станислав Костюк - Редактор

Киевское "Динамо" сумело набрать свой первый балл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда Александра Шовковского сыграла на выезде вничью с турецким "Галатасараем". 

Матч запомнился не только голами, но и некрасивым эпизодом, который спровоцировал футболист турецкой команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках 7 тура Лиги Европы "Галатасарай" упустил в Стамбуле победу над "Динамо". Дубль Андрея Ярмоленко во втором тайме позволил команде Александра Шовковского завоевать первое очко за семь матчей. Такой исход противостояния разочаровал некоторых игроков турецкой команды. 

Инцидент во время матча 

В конце поединки форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен начала нервничать, что едва не привело к драке прямо на поле. Футболист турецкой команды жестко поборолся с Тарасом Михавко за мяч, после чего защитник "Динамо" схватился на голову и упал на газон. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен атакует Тараса Михавко. Фото: скриншот Мегого

Осимхен не поверил в то, что нарушил правила. Виктор подбежал к сопернику и попытался его ударить. За партнера по команде вступился Константин Вивчаренко, который не позволил форварду "Галатасарая" продолжить атаку на соперника. В итоге Вивчаренко получил от судьи желтую карточку, но при этом удалось избежать развития конфликта. 

Свой следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 30 января. Соперником киевской команды станет РФШ из Латвии. 

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин пропустил пять голов в одном матче от каталонской "Барселоны". 

Известный боксер бросил вызов Александру Усику — украинец может вернуться на ринг в конце 2025 года. 

У Андрея Лунина появился шанс вернуться в основной состав мадридского "Реала". 

футбол Динамо Лига Европы Галатасарай Виктор Осимхен Тарас Михавко

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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