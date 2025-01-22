Осимхен пытался ударить игрока Динамо, который лежал на газоне

Виктор Осимхен недоволен своей игрой. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Киевское "Динамо" сумело набрать свой первый балл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда Александра Шовковского сыграла на выезде вничью с турецким "Галатасараем".

Матч запомнился не только голами, но и некрасивым эпизодом, который спровоцировал футболист турецкой команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 7 тура Лиги Европы "Галатасарай" упустил в Стамбуле победу над "Динамо". Дубль Андрея Ярмоленко во втором тайме позволил команде Александра Шовковского завоевать первое очко за семь матчей. Такой исход противостояния разочаровал некоторых игроков турецкой команды.

Инцидент во время матча

В конце поединки форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен начала нервничать, что едва не привело к драке прямо на поле. Футболист турецкой команды жестко поборолся с Тарасом Михавко за мяч, после чего защитник "Динамо" схватился на голову и упал на газон.

Виктор Осимхен атакует Тараса Михавко. Фото: скриншот Мегого

Осимхен не поверил в то, что нарушил правила. Виктор подбежал к сопернику и попытался его ударить. За партнера по команде вступился Константин Вивчаренко, который не позволил форварду "Галатасарая" продолжить атаку на соперника. В итоге Вивчаренко получил от судьи желтую карточку, но при этом удалось избежать развития конфликта.

Свой следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 30 января. Соперником киевской команды станет РФШ из Латвии.

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