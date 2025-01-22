Реакция фанатов Галатасарая на ничью с Динамо — самые интересные комментарии

Игрок "Галатасарая" во время матча. Фото: instagram.com/galatasaray

Отставка тренера, споры насчет голкипера и откровенное непонимание того, как их команда умудрилась потерять очки. Так реагируют турецкие фанаты на вчерашний поединок Лиги Европы.

Болельщики "Галатасарая" засыпали сообщениями Instagram клуба после вчерашнего матча против киевского "Динамо", который завершился со счетом 3:3, сообщает портал Новини.LIVE.

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Очевидно, приятных слов там не было. Команда и ее тренер подверглись сокрушительной критике.

Что писали фанаты "Галатасарая"

Во-первых, критиковали тренера команды Окана Бурука. Естественно, доходило до требований отставки.

Комментарий болельщика "Галатасарая". Фото: скриншот с instagram.com/galatasaray

Окан немедленно должен уходить в отставку! У соперника один забитый мяч за шесть поединков. Они забили нам три. Отставка!"

Отдельный спор возник относительно голкипера "Галатасарая" Фернандо Муслеры. Одни болельщики считают его виновным в результате, другие защищают легенду клуба:

Комментарий фаната "Галатасарая". Фото: скриншот instagram.com/galatasaray

"Наша легенда Фернандо Муслера, человек, который верен клубу с 2011 года, который внес большой вклад в трофеи клуба... Как можно освистывать и критиковать этого футболиста?"

Вот, кстати, сам свист.

Отдельно турки обращали внимание, что в стране траур из-за страшного пожара на горнолыжном курорте, из-за которого погибло более 70 человек.

Вполне возможно, что именно поэтому обсуждение результата было не таким агрессивным, как это часто бывает после неудачного результата.

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