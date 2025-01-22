Ребров розкритикував суддю матчу Галатасарая з Динамо

Тренер Сергій Ребров під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Турецький "Галатасарай" не зміг обіграти у Стамбулі аутсайдера основного етапу Ліги Європи. Київське "Динамо" домоглося нічиєї з рахунком 3:3 на полі супротивника.

Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував найсуперечливіші моменти матчу в інтерв'ю UA-Football.

Читайте також:

Команда Олександра Шовковського зіграла з "Галатасараєм" у Стамбулі не оптимальним складом, але зуміла завершити поєдинок внічию завдяки дублю Андрія Ярмоленка. Наставник збірної України Сергій Ребров вважає, що в грі "біло-синіх" відбулися позитивні зміни.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Що принесло "Динамо" успіх

Тренер національної команди похвалив підопічних Олександра Шовковського за реалізацію моментів. Сергій Ребров вважає, що саме цей компонент приніс успіх киянам. Не стали на заваді ані клас "Галасатарая", ані підтримка трибун стамбульського стадіону.

"Я тут грав, тут завжди такий тиск. Думаю, що футболісти до цього готові. Я не думаю, що це якась проблема. Навпаки, грати при настільки активних фанатах — це дуже приємно", — заявив Ребров.

Тренер збірної України не вважає суддівство в матчі упередженим. Ребров зазначив, що рефері давав грати обом командам. При цьому наставник не згоден із ситуацією з пенальті у ворота "Динамо". Він вважає, що арбітр не повинен був давати жовту картку в тому моменті матчу.

Нагадаємо, футболіст "Галатасарая" хотів влаштувати бійку у матчі з "Динамо" після єдиноборства з супротивником.

Вболівальники турецької команди образили київських футболістів у коментарях після матчу Ліги Європи.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін пропустив одразу п'ять голів від "Барселони" й став антигероєм матчу.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик може повернутися на ринг наприкінці 2025 року для протистояння з відомим суперником.