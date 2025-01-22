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Ребров обратил внимание на важное изменение в игре Динамо

22 января 2025 11:45
Станислав Костюк - Редактор
Ребров раскритиковал судью матча Галатасарая с Динамо
Тренер Сергей Ребров во время матча. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Турецкий "Галатасарай" не смог обыграть в Стамбуле аутсайдера основного этапа Лиги Европы. Киевское "Динамо" добилось ничьей со счетом 3:3 на поле противника.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал самые спорные моменты матча в интервью UA-Football

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Команда Александра Шовковского сыграла с "Галатасараем" в Стамбуле не оптимальным составом, но сумела завершить поединок вничью благодаря дублю Андрея Ярмоленко. Наставник сборной Украины Сергей Ребров считает, что в игре "бело-синих" произошли позитивные изменения. 

Андрей Ярмоленко
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Что принесло "Динамо" успех 

Тренер национальной команды похвалил подопечных Александра Шовковского за реализацию моментов. Сергей Ребров считает, что именно этот компонент принес успех киевлянам. Не помешали ни класс "Галасатарая", ни поддержка трибун стамбульского стадиона. 

"Я здесь играл, здесь всегда такое давление. Думаю, что футболисты к этому готовы. Я не думаю, что это какая проблема. Наоборот, играть при столь активных фанатах — это очень приятно", — заявил Ребров.

Тренер сборной Украины не считает судейство в матче предвзятым. Ребров отметил, что рефери давал играть обеим командам. При этом наставник не согласен с ситуацией с пенальти в ворота "Динамо". Он считает, что арбитр не должен был давать желтую карточку в том моменте матча. 

Напомним, футболист "Галатасарая" хотел устроить драку в матче с "Динамо" после единоборства с противником. 

Болельщики турецкой команды оскорбили киевских футболистов в комментариях после матча Лиги Европы. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин пропустил сразу пять голов от "Барселоны" и стал антигероем матча. 

Чемпион мира по боксу Александр Усик может вернуться на ринг в конце 2025 года для противостояния с известным соперником. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Сергей Ребров Галатасарай

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