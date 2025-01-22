Тен Хаг станет новым тренером Боруссии перед матчем с Шахтером

Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавит Боруссию Дортмунд
Дортмундская "Боруссия" уволила Нури Шахина после поражения от "Болоньи" в Лиге чемпионов со счетом 1:2. Руководство немецкого клуба уже ведет переговоры с известным наставником.
Фаворитом на эту должность стал Эрик Тен Хаг, сообщает Mirror.
Результаты дортмундской "Боруссии" продолжают ухудшаться. В чемпионате Германии "шмели" опустились на 10 место в турнирной таблице. Отставание от "Баварии" составляет уже 20 очков. В Лиге чемпионов дортмундцы идут на 13 строчке, но руководство клуба решило уволить Нури Шахина после поражения от "Болоньи".
Тен Хаг возглавит "Боруссию"
Спортивный директор дортмундцев Ларс Риккен заявил, что под руководством Шахина футболисты "потеряли веру в возможность достижения спортивных целей". Новым главным тренером "Боруссии" должен стать бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг, который на протяжение последних недель был советником Нури Шахина.
У Тен Хага хорошие отношения с Маттиасом Заммером, который по-прежнему оказывает большое влияние на решения, которые принимаются в офисе "Боруссии". Стороны могут подписать контракт на полтора сезона уже в конце нынешней недели.
Свой следующий матч "Боруссия" проведет 25 января против "Вердера" в Бундеслиге, а через четыре дня "шмели" сыграют с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.
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