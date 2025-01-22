Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавит Боруссию Дортмунд arrow

Бывший тренер Манчестер Юнайтед возглавит Боруссию Дортмунд

22 января 2025 13:56
Станислав Костюк - Редактор
Тен Хаг станет новым тренером Боруссии перед матчем с Шахтером
Нури Шахин остался без работы. Фото: Reuters/Heiko Becker
Станислав Костюк - Редактор

Дортмундская "Боруссия" уволила Нури Шахина после поражения от "Болоньи" в Лиге чемпионов со счетом 1:2. Руководство немецкого клуба уже ведет переговоры с известным наставником.

Фаворитом на эту должность стал Эрик Тен Хаг, сообщает Mirror.

Читайте также:

Результаты дортмундской "Боруссии" продолжают ухудшаться. В чемпионате Германии "шмели" опустились на 10 место в турнирной таблице. Отставание от "Баварии" составляет уже 20 очков. В Лиге чемпионов дортмундцы идут на 13 строчке, но руководство клуба решило уволить Нури Шахина после поражения от "Болоньи". 

Эрик Тен Хаг
Эрик Тен Хаг во время работы в Манчестере. Фото: instagram.com/er1vg/

Тен Хаг возглавит "Боруссию" 

Спортивный директор дортмундцев Ларс Риккен заявил, что под руководством Шахина футболисты "потеряли веру в возможность достижения спортивных целей". Новым главным тренером "Боруссии" должен стать бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг, который на протяжение последних недель был советником Нури Шахина. 

У Тен Хага хорошие отношения с Маттиасом Заммером, который по-прежнему оказывает большое влияние на решения, которые принимаются в офисе "Боруссии". Стороны могут подписать контракт на полтора сезона уже в конце нынешней недели. 

Свой следующий матч "Боруссия" проведет 25 января против "Вердера" в Бундеслиге, а через четыре дня "шмели" сыграют с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов. 

Напомним, Анатолий Трубин оказался под шквалом критики после домашнего поражения "Бенфики" от "Барселоны". 

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью "Динамо" с "Галатасараем" в Лиге Европы. 

Владимир Бражко может уйти из "Динамо" и подписать контракт с клубом, где уже играет украинец. 

Тренер Желько Любенович сумел добиться увольнения из украинского клуба "Минай" — что известно о разрыве контракта. 

спорт футбол Боруссия Дортмунд тренер Эрик Тен Хаг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:46 Три месяца руководства — одесский судья подал в отставку

15:31 Суммы впечатляют — Безуглая показала премии военного руководства

15:30 В Харькове ко Дню Соборности развернули флаг Украины — видео

15:30 В десятки раз дороже номинала — какие гривны продают на OLX

15:23 Мокрый снег и гололедица — погода в Харькове завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:17 Вымогали деньги с военного — в Одессе разоблачили преступников

15:13 Сценарий окончания войны — как его видят украинцы

15:12 Средняя зарплата чиновников подскочила — где и кому больше платят

15:02 Европейский автосектор в кризисе — как повлияли заявления Трампа

15:00 Больничные во время отпуска — оплачивают ли в 2025 году

15:46 Три месяца руководства — одесский судья подал в отставку

15:31 Суммы впечатляют — Безуглая показала премии военного руководства

15:30 В Харькове ко Дню Соборности развернули флаг Украины — видео

15:30 В десятки раз дороже номинала — какие гривны продают на OLX

15:23 Мокрый снег и гололедица — погода в Харькове завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:17 Вымогали деньги с военного — в Одессе разоблачили преступников

15:13 Сценарий окончания войны — как его видят украинцы

15:12 Средняя зарплата чиновников подскочила — где и кому больше платят

15:02 Европейский автосектор в кризисе — как повлияли заявления Трампа

15:00 Больничные во время отпуска — оплачивают ли в 2025 году

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать