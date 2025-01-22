Тен Хаг станет новым тренером Боруссии перед матчем с Шахтером

Нури Шахин остался без работы. Фото: Reuters/Heiko Becker

Дортмундская "Боруссия" уволила Нури Шахина после поражения от "Болоньи" в Лиге чемпионов со счетом 1:2. Руководство немецкого клуба уже ведет переговоры с известным наставником.

Фаворитом на эту должность стал Эрик Тен Хаг, сообщает Mirror.

Читайте также:

Результаты дортмундской "Боруссии" продолжают ухудшаться. В чемпионате Германии "шмели" опустились на 10 место в турнирной таблице. Отставание от "Баварии" составляет уже 20 очков. В Лиге чемпионов дортмундцы идут на 13 строчке, но руководство клуба решило уволить Нури Шахина после поражения от "Болоньи".

Эрик Тен Хаг во время работы в Манчестере. Фото: instagram.com/er1vg/

Тен Хаг возглавит "Боруссию"

Спортивный директор дортмундцев Ларс Риккен заявил, что под руководством Шахина футболисты "потеряли веру в возможность достижения спортивных целей". Новым главным тренером "Боруссии" должен стать бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг, который на протяжение последних недель был советником Нури Шахина.

У Тен Хага хорошие отношения с Маттиасом Заммером, который по-прежнему оказывает большое влияние на решения, которые принимаются в офисе "Боруссии". Стороны могут подписать контракт на полтора сезона уже в конце нынешней недели.

Свой следующий матч "Боруссия" проведет 25 января против "Вердера" в Бундеслиге, а через четыре дня "шмели" сыграют с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Напомним, Анатолий Трубин оказался под шквалом критики после домашнего поражения "Бенфики" от "Барселоны".

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью "Динамо" с "Галатасараем" в Лиге Европы.

Владимир Бражко может уйти из "Динамо" и подписать контракт с клубом, где уже играет украинец.

Тренер Желько Любенович сумел добиться увольнения из украинского клуба "Минай" — что известно о разрыве контракта.