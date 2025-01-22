Любенович покинул Минай — что известно

Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович. Фото: Facebook ФК "Минай"

Клуб Первой лиги, который еще недавно играл в УПЛ, остался без тренера. Кто его заменит, пока что неизвестно.

Ужгородский "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Желько Любеновичем, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Любенович уходит из команды вместе с помощниками. Где продолжит карьеру серб, пока что неизвестно, но слухи связывают его с клубами УПЛ.

Любенович уволился из "Миная"

Вместе с Любеновичем команду покинули его ассистенты - Никола Игнятийович, Игорь Дудник и Дмитрий Бабенко.

Желько Любенович возглавлял "Минай" с ноября 2023 года. Он принял команду, когда она занимала последнее место в УПЛ без очевидных шансов на борьбу. Под его руководством команда смогла серьезно улучшить игру, и даже претендовала на то, чтобы остаться в УПЛ. Однако, это не удалось сделать.

"Минай" во второй части сезона будет играть в так называемой "группе выбывания" Первой лиги.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на успешный матч "Динамо" в Турции.

Самый дорогой игрок "Галатасарая" едва не устроил драку во время матча с "Динамо".

Болельщики "Галатасарая" агрессивно отреагировали на ничью с "Динамо".

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провалился в матче с "Барселоной".

Украинский боксер Александр Усик может провести свой очередной бой уже в ближайшее время.