Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер, сотворивший чудо с командой УПЛ, остался без работы arrow

Тренер, сотворивший чудо с командой УПЛ, остался без работы

22 января 2025 13:18
Александр Ильющенков - Редактор
Любенович покинул Минай — что известно
Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович. Фото: Facebook ФК "Минай"
Александр Ильющенков - Редактор

Клуб Первой лиги, который еще недавно играл в УПЛ, остался без тренера. Кто его заменит, пока что неизвестно.

Ужгородский "Минай" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Желько Любеновичем, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Любенович уходит из команды вместе с помощниками. Где продолжит карьеру серб, пока что неизвестно, но слухи связывают его с клубами УПЛ.

Любенович уволился из "Миная"

Вместе с Любеновичем команду покинули его ассистенты - Никола Игнятийович, Игорь Дудник и Дмитрий Бабенко.

Желько Любенович возглавлял "Минай" с ноября 2023 года. Он принял команду, когда она занимала последнее место в УПЛ без очевидных шансов на борьбу. Под его руководством команда смогла серьезно улучшить игру, и даже претендовала на то, чтобы остаться в УПЛ. Однако, это не удалось сделать.

"Минай" во второй части сезона будет играть в так называемой "группе выбывания" Первой лиги.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на успешный матч "Динамо" в Турции.

Самый дорогой игрок "Галатасарая" едва не устроил драку во время матча с "Динамо".

Болельщики "Галатасарая" агрессивно отреагировали на ничью с "Динамо".

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провалился в матче с "Барселоной".

Украинский боксер Александр Усик может провести свой очередной бой уже в ближайшее время.

спорт футбол Минай Первая лига Желько Любенович

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:35 Орбан может поспособствовать окончанию санкций ЕС против России

13:33 Зеленский встретился с премьером Катара — что обсудили

13:25 Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым

13:20 Каллас сказала, что поможет Украине выиграть войну

13:14 Дело трех — на Одесчине поймали уклонистов и организатора

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:13 Во Львове военный убил и изнасиловал мужчину — решение суда

13:10 Большинство останутся — сколько украинцев готовы уехать из страны

13:03 Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра

13:03 Украинцы смогут получить помощь от ACTED в январе — детали

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

13:35 Орбан может поспособствовать окончанию санкций ЕС против России

13:33 Зеленский встретился с премьером Катара — что обсудили

13:25 Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Алиевым

13:20 Каллас сказала, что поможет Украине выиграть войну

13:14 Дело трех — на Одесчине поймали уклонистов и организатора

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:13 Во Львове военный убил и изнасиловал мужчину — решение суда

13:10 Большинство останутся — сколько украинцев готовы уехать из страны

13:03 Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра

13:03 Украинцы смогут получить помощь от ACTED в январе — детали

12:42 Медведчук вместо Зеленского — что хотела РФ в начале войны

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать