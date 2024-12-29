Минай потрапив в скрутне становище — деталі

ФК "Минай" під час матчу. Фото: instagram.com/minaj_footballclub

У чемпіонаті України вже давно настала зимова перерва. Під час неї клуби, серед іншого, намагаються впоратись із внутрішніми проблемами, а вони у всіх різні.

У футбольному клубі "Минай" наразі спостерігається кадрова та фінансова катастрофа, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Уже раніше стало відомо, що клуб залишила велика кількість гравців. Зараз вже повідомляють про заборгованість по зарплатні.

Що відомо про ситуацію в "Минаї"

"Велика кількість гравців "Миная" покинула команду. Але простіше перерахувати тих, хто в ній лишився", — повідомляють журналісти.

У ТаТоТаке зазначають, що це виставлені на трансфер Дмитрук, Ременяк, Чуєв, Воробчак, Прокопчук, а також молоді гравці Росул, Я.Рязанцев, Рожко, Гунічев, Максимець, Матюшенко.

Крім того, мова йде про тренерський штаб Желько Любеновича (сам головний та його помічники — Ігнатієвич, Дудник та Бабенко).

Вже було звільнено лікаря, адміністратора та одного із масажистів.

Мінімальна заборгованість по зарплаті в клубі становить два місяці. А у складі залишилось 12 "живих" гравців, 5 з яких виставлено на трансфер.

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу не повернувся додому після виїзду на Australian Open.

Олександр Усик визнаний найкращим боксером сторіччя, відомо, які місця посіли брати Клички.

Усику підібрали більш небезпечного суперника, ніж Даніель Дюбуа.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала святкові різдвяні фото.