Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Клуб, який нещодавно грав в УПЛ, опинився в скрутному становищі arrow

Клуб, який нещодавно грав в УПЛ, опинився в скрутному становищі

29 грудня 2024 19:00
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Минай потрапив в скрутне становище — деталі
ФК "Минай" під час матчу. Фото: instagram.com/minaj_footballclub
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

 У чемпіонаті України вже давно настала зимова перерва. Під час неї клуби, серед іншого, намагаються впоратись із внутрішніми проблемами, а вони у всіх різні.

У футбольному клубі "Минай" наразі спостерігається кадрова та фінансова катастрофа, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Уже раніше стало відомо, що клуб залишила велика кількість гравців. Зараз вже повідомляють про заборгованість по зарплатні.

Що відомо про ситуацію в "Минаї"

"Велика кількість гравців "Миная" покинула команду. Але простіше перерахувати тих, хто в ній лишився", — повідомляють журналісти.

У ТаТоТаке зазначають, що це виставлені на трансфер Дмитрук, Ременяк, Чуєв, Воробчак, Прокопчук, а також молоді гравці Росул, Я.Рязанцев, Рожко, Гунічев, Максимець, Матюшенко.

Крім того, мова йде про тренерський штаб Желько Любеновича (сам головний та його помічники — Ігнатієвич, Дудник та Бабенко).

Вже було звільнено лікаря, адміністратора та одного із масажистів.

Мінімальна заборгованість по зарплаті в клубі становить два місяці. А у складі залишилось 12 "живих" гравців, 5 з яких виставлено на трансфер.

Нагадаємо, тренер збірної України з тенісу не повернувся додому після виїзду на Australian Open.

Олександр Усик визнаний найкращим боксером сторіччя, відомо, які місця посіли брати Клички.

Усику підібрали більш небезпечного суперника, ніж Даніель Дюбуа.  

Українська фехтувальниця Ольга Харлан показала святкові різдвяні фото

спорт футбол Минай фінанси зарплатня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

19:27 Примхлива зима — прогноз погоди на перший тиждень січня

18:48 Мільярди доларів щомісяця — як заробляє "тіньовий флот" РФ

18:44 Без світла 10 годин — Укренерго показало нові графіки на завтра

18:41 В AP назвали можливу причину авіакатастрофи у Південній Кореї

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

18:24 Без зайвих витрат — що приготувати на Новий рік до 500 грн

18:17 Скільки одеситам коштуватиме зустріти Новий рік не вдома

18:06 Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника

18:01 Курс біткоїна здивує — чи коштуватиме валюта 1 млн доларів

17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди в Одесі з понеділка

20:00 Відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

19:27 Примхлива зима — прогноз погоди на перший тиждень січня

18:48 Мільярди доларів щомісяця — як заробляє "тіньовий флот" РФ

18:44 Без світла 10 годин — Укренерго показало нові графіки на завтра

18:41 В AP назвали можливу причину авіакатастрофи у Південній Кореї

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

18:24 Без зайвих витрат — що приготувати на Новий рік до 500 грн

18:17 Скільки одеситам коштуватиме зустріти Новий рік не вдома

18:06 Податкові борги — коли можуть арештувати майно боржника

18:01 Курс біткоїна здивує — чи коштуватиме валюта 1 млн доларів

17:45 Синоптики попереджають про зміну погоди в Одесі з понеділка

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року