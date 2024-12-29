Минай попал в затруднительное положение — детали

ФК "Минай" во время матча. Фото: instagram.com/minaj_footballclub

В чемпионате Украины уже давно наступил зимний перерыв. Во время него клубы, среди прочего, пытаются справиться с внутренними проблемами, а они у всех разные.

В футбольном клубе "Минай" сейчас наблюдается кадровая и финансовая катастрофа, сообщает ТаТоТаке.

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Уже раньше стало известно, что из клуба ушло большое количество игроков. Сейчас уже сообщают о задолженности по зарплате.

Что известно о ситуации в "Минае"

"Большое количество игроков "Миная" покинуло команду. Но проще перечислить тех, кто в ней остался", — сообщают журналисты.

В ТаТоТаке отмечают, что это выставленные на трансфер Дмитрук, Ременяк, Чуев, Воробчак, Прокопчук, а также молодые игроки Росул, Я.Рязанцев, Рожко, Гуничев, Максимец, Матюшенко.

Кроме того, речь идет о тренерском штабе Желько Любеновича (сам главный и его помощники — Игнатиевич, Дудник и Бабенко).

Уже были уволены врач, администратор и один из массажистов.

Минимальная задолженность по зарплате в клубе составляет два месяца. А в составе осталось 12 "живых" игроков, 5 из которых выставлены на трансфер.

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